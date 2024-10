Juan Soto propulse les Yankees dans les World Series avec une victoire dans le cinquième match contre les Guardians : points à retenir

Par Tyler Kepner, Chris Kirschner, Brendan Kuty et Zack Meisel

CLEVELAND — C’était un moment en préparation depuis 15 ans, un entraînement profond qui a traversé le ciel d’octobre, grimpant haut et loin et atterrissant dans les World Series. Les Yankees ont acquis Juan Soto l’hiver dernier pour les ramener sur la scène qu’ils possédaient autrefois. Samedi à Cleveland, il a réalisé ce rêve.

Quand tout fut terminé et que le retrait final eut trouvé Soto dans le champ droit, il le serra et s’ébattit joyeusement pour rapprocher Luke Weaver sur l’herbe du champ intérieur. Les Yankees sont champions de la Ligue américaine pour la première fois depuis 2009, éliminant les Guardians en cinq matchs avec une victoire de 5-2 en 10 manches. Le circuit de trois points de Soto contre Hunter Gaddis a fait la différence.

Soto s’est connecté avec deux sur et deux retraits en début de 10e, commettant quatre lancers avant que Gaddis ne tire finalement une balle rapide au septième lancer de la batte. Soto l’a lancé à 402 pieds, juste à droite du centre immédiat, puis s’est arrêté au trot entre le marbre et le premier, fléchissant et rugissant devant l’abri des Yankees.

Soto n’aurait probablement pas dû frapper du tout. Avec un retrait et un coureur en premier, Alex Verdugo a lancé un roulant au joueur de deuxième but Andres Gimenez, qui s’est retourné vers l’arrêt-court Bryan Rocchio pour un retrait forcé. Mais le ballon a dévié du gant de Rocchio et, au lieu de terminer la manche en retirant le prochain frappeur sur des prises, Gaddis a dû affronter Soto.

Le circuit de Soto était le deuxième des Yankees lors du cinquième match, après un tir de deux points du MVP de la série Giancarlo Stanton face à Tanner Bibee qui a égalisé le score en sixième manche.

Bibee a donné aux Guardians leur meilleur départ en séries éliminatoires, réalisant un blanchissage en 5 2/3 de manches. Mais avec un sur et deux retraits en sixième, Stanton a déchargé sur un curseur 3-2 – le seul lancer dans la zone de frappe pendant la présence au bâton – et l’a propulsé à 446 pieds dans les sièges du champ gauche.

C’était le quatrième coup sûr de Stanton dans la série, tous des circuits, et cela a fait du match un autre affrontement entre les releveurs, avec Bibee partant et les Yankees déjà dans leur enclos après 4 2/3 de manches de Carlos Rodon.

Après un travail de relève fragile lors des deux derniers matchs, les deux équipes ont obtenu des performances médiocres samedi, y compris de la part de leurs défenseurs. Emmanuel Clase de Cleveland, qui a raté l’arrêt lors du troisième match et perdu le quatrième match, a retiré Aaron Judge et Stanton dans le cadre d’un neuvième sans but, tandis que Weaver des Yankees a apprivoisé le bas de l’ordre des Guardians dans sa moitié de manche.

Weaver – qui a abandonné le circuit à deux retraits de Jhonkensy Noel qui a égalisé le match 3 en fin de neuvième mais a siégé pour le match 4 – est revenu pour le 10e et a inscrit le haut de l’ordre, travaillant autour d’un simple et mettant Lane Thomas sur le envolez-vous pour Soto pour décrocher le fanion.

Pouvons-nous réintroduire une fois de plus, The Generational, Juan Soto. pic.twitter.com/6R5fWpEg6I – Yankees de New York (@Yankees) 20 octobre 2024

« Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas », a déclaré le commandité Hal Steinbrenner lors de l’émission TBS après avoir brandi le trophée du championnat AL sur le terrain. « Mais nous n’avons jamais douté. »

Rédemption pour Emmanuel Clase

Octobre a été un cauchemar implacable pour les joueurs les plus proches de Cleveland, mais son manager continue d’exprimer sa confiance envers le gars qui a enregistré une MPM de 0,61 au cours de la saison régulière. Et ce ne sont pas que des paroles en l’air ; Stephen Vogt continue d’envoyer Clase au monticule dans des situations critiques. Samedi, Clase a récompensé Vogt avec un neuvième sans but.

Les Yankees ont conquis Clase les deux soirs précédents, mais il a rebondi lors du cinquième match contre les mêmes ennemis qui l’avaient humilié plus tôt dans la série. Judge et Stanton ont frappé des circuits contre Clase en huitième manche jeudi – avant qu’un retour frénétique de Cleveland ne convertisse son arrêt raté en note de bas de page – et Clase a couru jusqu’au monticule samedi pour les affronter à nouveau. Il a amené Judge à voler vers le champ droit sur un coupeur à 100,4 mph et a éliminé Stanton sur un coupeur à 100,6 mph dans la zone dans un combat classique de puissance contre puissance. Après que Jazz Chisholm Jr. ait fait un simple à droite, Clase a incité un joueur au sol inoffensif d’Oswaldo Cabrera à mettre fin à la manche et à préserver l’égalité.

La démonstration de puissance prolifique de Stanton se poursuit

Pour la troisième soirée consécutive, Stanton a joué le rôle de héros pour les Yankees, cette fois en décochant un tir de deux points en sixième manche pour égaliser à 2-2.

Il a marqué Torres, qui avait commencé la manche avec un simple. Cela est venu après le simple de Soto et le double jeu facile 6-4-3 de Judge qui ont déplacé Torres au troisième but.

Stanton a déchiré un curseur complet – le seul lancer que Bibee a laissé au-dessus du marbre pendant toute la durée de la batte. Il a parcouru 446 pieds et parcouru 117,5 mph – une bombe absolue par-dessus le mur dans le champ centre gauche.

Il s’agissait du troisième circuit de Stanton en trois soirs et de son quatrième en séries éliminatoires. L’explosion l’a fait passer devant Judge et Babe Ruth sur la liste des circuits en carrière des Yankees en séries éliminatoires. Les 16 circuits à fines rayures de Stanton en séries éliminatoires le placent au quatrième rang de tous les temps, derrière Bernie Williams (22), Derek Jeter (20) et Mickey Mantle (18).

« Il peut frapper plus fort que quiconque, tout d’abord », a déclaré le manager Aaron Boone avant le match. « Donc, il y a la nature physique de ce qu’il fait qui est différente de celle de presque tout le monde dans le monde. Mais il est tout simplement incroyablement discipliné, dans son approche, son processus (et) la façon dont il étudie les gars.

Son coup de circuit vendredi a donné aux Yankees une avance de quatre points dans une victoire de 8-6. Jeudi, il a affronté Judge off Clase pour donner aux Yankees une avance d’un point en huitième manche d’une éventuelle défaite 7-5.

Bibee offre un court repos, mais il y a un terrain qu’il aimerait récupérer

En court repos et chargé de protéger un enclos des releveurs assiégé, Bibee a réalisé la plus longue sortie d’un partant de Cleveland ce mois-ci. Mais c’est son dernier lancer qui a donné vie aux Yankees. Il a convaincu Stanton de faire signe à quelques lancers hors de la zone pour commencer la bataille, mais Stanton a travaillé le décompte à fond, puis Bibee a laissé un curseur 3-2 au-dessus du cœur du marbre, où Stanton peut convertir n’importe quelle offrande en un bosselé. souvenir. Le receveur Bo Naylor s’était placé loin du marbre. Il s’est avéré que c’était le seul lancer qui traversait la zone de frappe pendant la présence au bâton. Bibee a lancé à Stanton trois curseurs, deux changements et une balle courbe.

Hormis cette erreur, Bibee a fourni précisément ce dont les Gardiens avaient besoin. Il a pilonné la zone de frappe, ce qui a permis de maintenir son nombre de lancers à un niveau bas, un défi de taille contre une formation patiente et chargée de vétérans qui a mené la ligue au chapitre des buts sur balles. Il n’a eu besoin que de 61 lancers pour parcourir cinq manches sans but avant qu’une paire de simples pour commencer la sixième n’ouvre la voie à l’explosion de Stanton. Bibee n’a lancé que 39 lancers lors du deuxième match, donc la décision de le ramener un jour plus tôt que d’habitude n’a pas été particulièrement difficile pour le manager Stephen Vogt. Bibee a déclaré que c’était son premier départ en repos court depuis l’université, lorsqu’il commencerait le vendredi soir pour Cal State Fullerton, puis reviendrait au monticule dans un rôle de relève le dimanche.

Une erreur coûteuse sur les bases nuit aux Yankees dès le début

Les Yankees auraient peut-être pu ouvrir ce match dès la première manche si l’entraîneur du troisième but, Luis Rojas, n’avait pas renvoyé Torres chez lui sur un double que Soto a frappé dans l’espace du terrain au centre droit. Les Guardians ont exécuté un relais parfait du voltigeur droit Noel au joueur de deuxième but Andrés Giménez, qui a renvoyé le ballon pour le retrait.

Les Yankees auraient pu avoir des coureurs aux deuxième et troisième places sans retrait et le cœur de leur ordre était dû. Au lieu de cela, ils en ont eu un et Soto en deuxième. Judge a ensuite été touché à la cage thoracique par un lancer, Stanton a été retiré sur des prises, Chisholm a été touché par un lancer au pied et Anthony Rizzo s’est aligné pour terminer la manche.

Bibee s’est installé à partir de là, retirant 10 Yankees consécutifs. Ce n’est qu’avec le simple d’Anthony Volpe en cinquième manche que les Yankees ont eu un autre coureur de base, qui a été rapidement effacé après qu’Austin Wells se soit retrouvé dans un double jeu.

Les Yankees ont réalisé le sixième plus grand nombre de retraits de la MLB au marbre au cours de la saison régulière, et aucun joueur n’a réalisé plus de retraits à domicile que Torres. Ce retrait ne concernait pas le joueur de deuxième but, mais il s’est produit dans un endroit important qui aurait pu enterrer les Gardiens immédiatement.

(Photo : Jason Miller/Getty Images)