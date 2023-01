Juan Soto et Julio Urias parmi les stars pour signer des accords et éviter l’arbitrage

De nombreuses stars de la MLB ont convenu vendredi de contrats d’un an, date limite pour les équipes et les joueurs éligibles à l’arbitrage pour échanger les salaires de la saison 2023.

Voici quelques-uns des accords les plus notables qui ont été conclus vendredi.

Pete Alonso: 14,5 millions de dollars avec le Mets

Les Mets ont pu conclure un accord afin d’éviter l’arbitrage avec l’un des meilleurs frappeurs puissants du baseball.

Alonso, qui a été nommé recrue de l’année de la Ligue nationale 2019 et est deux fois All-Star MLB, a frappé .271 avec un .869 OPS pour accompagner 40 circuits et 131 points produits en 2022.

L’accord d’un an et de 14,5 millions de dollars d’Alonso marque le plus gros accord d’arbitrage jamais conclu pour un joueur de premier but.

Brandon Aspérule: 10,8 millions de dollars avec le Brasseurs

Sans doute l’un des meilleurs lanceurs de la NL Central, Woodruff n’aura pas à se rendre à l’arbitrage. Il est allé 13-4 avec une MPM de 3,05 la saison dernière, un an après avoir fait 9-10 avec une MPM de 2,56 qui l’a aidé à terminer cinquième lors du vote NL Cy Young.

Woodruff, qui aura 30 ans en février, ne sera pas éligible à l’agence libre avant 2025.

Josh Hader: 14 millions de dollars avec les Padres

San Diego a conclu une paire d’accords coûteux pour éviter l’arbitrage vendredi. En plus de l’accord qu’ils ont donné à Soto, les Padres ont donné à Hader le salaire le plus riche de l’histoire de l’arbitrage pour un releveur.

Le gaucher a sans doute été le meilleur releveur du baseball au cours de ses cinq saisons et plus avec les Brewers, disputant les quatre derniers All-Star Games. Cependant, il a eu du mal à San Diego, accordant 13 points mérités en 16 manches lancées en 19 apparitions en saison régulière. Il a rebondi en séries éliminatoires, car il n’a pas accordé de point et n’a accordé qu’un seul coup sûr en 5 ⅓ manches lancées.

Jordan Montgomery: 10 millions de dollars avec le Cardinaux

Saint-Louis a accordé à son acquisition la plus importante date limite commerciale un accord à huit chiffres pour éviter l’arbitrage.

Montgomery a poursuivi sa solide saison avec les Cardinals après avoir été échangé des Yankees à la date limite en 2022. Il est allé 6-3 avec une MPM de 3,11 en 11 départs à St. Louis. Il peut devenir agent libre en fin de saison.

Juan Soto: 23 millions de dollars avec le Padres

Le jeune cogneur superstar a pu parvenir à un accord dans sa nouvelle maison, acceptant un prix de 23 millions de dollars pour la saison 2023, a rapporté ESPN.

Soto a eu un peu de mal au cours de ses deux premiers mois à San Diego, mais a tout de même connu une solide saison 2022, atteignant .242 avec un .854 OPS pour accompagner 27 circuits et 62 points produits la saison dernière.

Le joueur de 24 ans est toujours sous le contrôle du club jusqu’à la fin de la saison 2024, donnant aux deux parties le temps de convenir d’un accord à long terme. Mais Soto aurait déjà refusé une prolongation de 440 millions de dollars sur 15 ans des Nationals de Washington avant d’être échangé en juillet 2022.

Julio Urias: 14,25 millions de dollars avec le Dodgers

Los Angeles a pu conclure un accord pour éviter l’arbitrage avec sans doute son meilleur lanceur vendredi.

Urias est devenu l’un des meilleurs gauchers et lanceurs polyvalents du baseball au cours des deux dernières saisons. Il avait une MPM de 2,16 et une fiche de 17-7 la saison dernière, un an après avoir affiché une MPM de 2,96 et une fiche de 20-3.

Le joueur de 26 ans pourrait gagner un gros salaire au cours des 12 prochains mois, car il deviendra agent libre à la fin de l’année, à moins que les Dodgers ne le prolongent.

Logan Webb: 4,6 millions de dollars avec le géants

San Francisco a réussi à éviter ce qui aurait été la première année d’arbitrage avec son as.

Webb vient de terminer une année de carrière en 2022, établissant de nouveaux sommets en victoires, ERA, manches et retraits au bâton au cours de sa saison de 25 ans. Il a été l’un des meilleurs lanceurs de baseball au cours des deux dernières saisons, enregistrant une MPM de 138 avec une fiche de 26-12.

Avec le départ de Carlos Rodón cette intersaison pour les Yankees, Webb est le point d’ancrage incontesté de la rotation 2023 des Giants. Le droitier rusé a encore deux années d’arbitrage restantes mais devrait voir son salaire augmenter considérablement s’il continue sur sa trajectoire actuelle.

Lucas Giolito: 10,4 millions de dollars avec le Chaussettes blanches

Les White Sox ont évité d’aller en arbitrage avec leur as vendredi.

Ils espèrent également que le joueur de 28 ans aura une saison de rebond en 2023. Après trois classements parmi les 10 premiers de Cy Young de 2019 à 21, Giolito est allé 11-9 avec une MPM de 4,90 en 2022.

Giolito peut devenir agent libre en 2024.

Rhys Hoskins: 12 millions de dollars avec le Phillies

Philadelphie a pu éviter d’aller en arbitrage avec l’un de ses meilleurs frappeurs.

Le futur joueur de premier but de 30 ans a sans doute connu sa meilleure saison en 2022, atteignant .246 avec un .794 OPS pour accompagner 30 circuits et 79 points produits. Hoskins a également réussi six circuits en séries éliminatoires, dont quatre lors de leur victoire en cinq matchs de la NLCS contre les Padres.

Hoskins peut devenir agent libre après la saison 2024.

Walker Bühler: 8,025 millions de dollars avec les Dodgers

L’as des Dodgers pourrait ne pas lancer en 2023 après avoir subi la chirurgie Tommy John, mais il était toujours éligible à l’arbitrage.

Buehler était l’un des meilleurs lanceurs du baseball lorsqu’il était en bonne santé au cours des dernières saisons, avec une fiche de 46-16 avec une MPM de 3,02 sur 106 départs depuis 2017.

