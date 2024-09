Juan Soto donne un nouvel élan aux Yankees grâce à un HR après une blessure

NEW YORK — Pendant un instant, mercredi soir, lors de la sixième manche de ce qui sera peut-être la meilleure victoire des Yankees de la saison 2024, la terreur a envahi le Yankee Stadium.

C’est ce qui arrive lorsque Juan Soto saute à mi-chemin de la ligne de première base et tombe à genoux après avoir fait une faute sur un lancer du haut de son pied droit trois semaines avant le début des séries éliminatoires.

Soto est resté au sol pendant que l’entraîneur et le manager Aaron Boone s’occupaient de lui devant une foule silencieuse. Il a essayé de marcher pour se calmer, mais la douleur ne semblait pas s’atténuer. Il boitait. Il était clairement mal à l’aise. Cela n’avait pas d’importance. Soto est quand même resté dans le match pour continuer son passage au bâton contre le gaucher des Royals de Kansas City Cole Ragans, un All-Star qui, à ce moment-là, dominait les Yankees.

Avec cela, la scène était prête pour le dernier moment de signature de Soto en rayures fines.

Soto a fait une faute sur le lancer suivant dans l’autre sens avec un swing contrôlé. Ragans a suivi avec une balle courbe. Cette fois, Soto était prêt, lançant le lancer dans les sièges au-delà du champ droit pour un home run de deux points qui a permis aux Yankees de remporter la victoire 4-3 en 11 manches.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

« J’ai eu beaucoup de douleur, mais à la fin de la journée, j’ai essayé de me concentrer sur le passage au bâton », a déclaré Soto. « Parfois, quand on se frappe comme ça, on s’éloigne un peu du passage au bâton, alors j’ai essayé de me concentrer, de prendre mon temps et d’entrer en contact avec le ballon. »

Les Yankees devaient surmonter un autre déficit en fin de manche pour vaincre les Royals, qualifiés pour les playoffs, et remporter la série de trois matchs. Jazz Chisholm Jr. a porté le coup de grâce avec son premier coup sûr en carrière, alors que les Yankees ont profité de la défaite des Orioles de Baltimore pour prendre une avance de 1,5 match dans la division Est de la Ligue américaine, à 16 matchs de la fin.

Mais le jeu a changé avec le changement de Soto – et le changement d’émotions qui a suivi.

« Juan a fait un gros coup », a déclaré Boone. « Un petit coup de corde. Je me suis relevé du tapis et j’ai mis un coup dans les sièges. »

L’abri des Yankees a explosé, Boone inclus, lorsque Soto a touché la base. Soto a retourné sa batte, a poussé un cri et a soulevé sa poitrine avant de commencer son trot roux autour des bases. Il était 2 pour ses 18 précédents avec sept retraits au bâton. Il n’avait réussi que deux coups de circuit depuis le 25 août. Mais il a dit que sa frustration provenait de ce qui s’était passé deux lancers plus tôt.

« On devient vraiment fou quand on se frappe soi-même », a déclaré Soto. « C’est comme ça. Je ne suis pas en colère contre le lanceur ou quoi que ce soit, juste en colère contre moi-même. Mais quand on se donne à fond comme ça, [you feel] un peu de soulagement. »

Ce coup de circuit était le 39e coup de circuit de Soto cette saison. Il a ainsi atteint les 100 points produits pour la troisième fois de sa carrière. Selon ESPN Research, Ragans avait jusqu’alors lancé 543 balles courbes au cours de sa carrière dans les ligues majeures sans concéder un seul coup de circuit. Soto, en mauvaise posture, a placé le numéro 544 dans les sièges.

« Il maîtrise plutôt bien ce côté théâtral », a déclaré Boone.