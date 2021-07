Juan Mata : le milieu de terrain de Manchester United signe un nouveau contrat d’un an | Actualités footballistiques

Juan Mata a signé un nouveau contrat d’un an avec Manchester United.

Mata, qui a signé avec Chelsea en 2014, a disputé 273 matches avec United, marquant 51 buts et enregistrant 47 passes décisives.

Un communiqué du club disait: « Manchester United est ravi d’annoncer que Juan Mata a conclu un contrat d’un an, le gardant à Old Trafford jusqu’en juin 2022.

« L’influence du vainqueur de la Coupe du monde sur la jeune équipe en progression d’Ole Gunnar Solskjaer est inestimable et le manager continue d’être un grand supporter de l’Espagnol aux pieds de flotte. »

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de Manchester United qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

