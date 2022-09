L’US Open 2022 a pris fin avec la sensation adolescente Carlos Alcaraz battant Casper Ruud lors de la finale du simple messieurs. Le quatrième et dernier Grand Chelem de tennis de l’année a présenté un tennis scintillant tout au long de la quinzaine. Récemment, une délicieuse vidéo de l’US Open a fait surface sur les réseaux sociaux. Le journaliste sportif Lautaro Chade a tweeté une vidéo hilarante de la légende du tennis Juan Martin del Potro de l’US Open de cette année. Dans la vidéo, on peut voir la star argentine se vanter d’avoir vaincu Roger Federer à Flushing Meadows en 2009. Tout en montrant le tableau des honneurs à quelqu’un, on peut entendre Del Potro dire : « Federer, Federer, Federer, Federer, Federer. Y acá lo cagué (Et là j’ai foiré).

“Federer, Federer, Federer, Federer, Federer… y acá lo cagué”. Del Potro est cada día más grande en la historia. Leyenda viva. pic.twitter.com/QWmolhj3mG — lauti (@LautaroChade) 13 septembre 2022

Del Potro a été repéré à Flushing Meadows pour la finale du simple messieurs entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Le joueur de 33 ans reste l’un des champions les plus célèbres de l’US Open. En 2009, Del Potro avait surpris Roger Federer lors de la finale du simple masculin de l’US Open.

L’Argentin avait rebondi après un set et une panne pour battre le numéro un mondial de l’époque 3–6, 7–6 (5), 4–6, 7–6 (4), 6–2. Il convient de noter que Roger Federer avait remporté l’US Open cinq années de suite avant de descendre à Del Potro lors de la finale de 2009. Federer était dans une forme exceptionnelle tout au long de la saison cette année-là. En entrant à l’US Open, le maestro suisse était le grand favori puisqu’il avait enregistré le rare doublé Roland-Garros-Wimbledon. Pour cette raison, la victoire de Del Potro sur Federer, le favori des fans, reste l’un des bouleversements les plus sensationnels de l’Open Era.

Juan Martin del Potro a pris sa retraite du jeu plus tôt cette année à l’Open d’Argentine. L’ancien numéro 3 mondial a décidé qu’il était enfin temps pour lui de raccrocher ses bottes après avoir lutté contre une blessure au genou pendant de nombreuses années.

En plus de sa victoire à l’US Open de 2009, le point culminant de la carrière de Del Potro comprend la victoire des médailles de bronze et d’argent pour l’Argentine aux Jeux olympiques de 2012 et 2016 respectivement.

