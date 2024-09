Juan Izquierdo s’est effondré lors d’un match et est décédé cinq jours plus tard. Voici son héritage

La mort de Juan Manuel Izquierdo a laissé le Parti national de Montevideo et l’Uruguay tout entier dans un profond désespoir.

Il est décédé le 27 août à l’âge de 27 ans, cinq jours après s’être effondré sur le terrain lors du huitième de finale de la Copa Libertadores entre le Nacional et le club brésilien de Sao Paulo. Une semaine après sa disparition tragique, les proches d’Izquierdo cherchent des réponses, dans l’espoir de donner un sens à l’insensé.

« Mon cœur est déchiré, il saigne », a écrit sa femme Selena sur les réseaux sociaux. Izquierdo laisse derrière lui deux enfants, dont le plus jeune n’avait que deux semaines au moment de son décès.

« Je n’ai pas pu retourner sur le terrain pour m’entraîner. Je n’avais pas la force de le faire », a déclaré son coéquipier du Nacional, Diego Polenta, dans les jours qui ont suivi.

Dimanche, son club, le Nacional, a affronté l’équipe qu’il avait quittée pour les rejoindre, le Liverpool de Futbol Club. Les joueurs des deux équipes ont foulé le terrain du Gran Parque Central du Nacional, vêtus de maillots arborant le portrait d’Izquierdo et les écussons des deux clubs.

Il y eut un moment de silence pendant que les joueurs se serraient la main. C’était étrangement calme. Les chants avaient cessé. Les tambours se turent. Lorsque les caméras se concentrèrent sur Polenta, le défenseur acharné était visiblement ému. Il était clair à quel point ce moment était difficile pour lui et ses coéquipiers.

L’arbitre a arrêté le match à la troisième minute pour rendre hommage à Izquierdo, qui portait le numéro 3 du Nacional au moment de sa mort. La foule à guichets fermés s’est levée pour applaudir un joueur dont on se souviendra pour son esprit combatif. Nacional a remporté le match 1-0 grâce à un but de son attaquant Nicolas Lopez à la 43e minute. Le joueur de 30 ans a célébré son but avec force avant de lever les bras au ciel.

Cette victoire a été une diversion momentanée par rapport au traumatisme subi 18 jours auparavant au Brésil.

Le 22 août, lors d’un arrêt de jeu à la 84e minute d’un match très disputé contre Sao Paulo, Izquierdo a commencé à trébucher vers sa droite. Son coéquipier, le latéral droit du Nacional Leandro Lozano, s’est immédiatement alarmé et a commencé à faire des gestes en direction des bancs. Alors qu’Izquierdo tombait au sol, la panique de Lozano s’est intensifiée.

Un autre joueur de Nacional, le défenseur Nicolas Rodríguez, a placé un petit paquet de sel odorant près du nez d’Izquierdo, mais celui-ci n’a pas réagi. Les joueurs des deux équipes ont fait signe aux ambulanciers du stade d’entrer sur le terrain et de s’occuper d’Izquierdo.

L’immense stade Morumbi, l’un des plus grands d’Amérique du Sud, qui peut accueillir près de 67 000 spectateurs, s’est tu. Les joueurs de Nacional et de Sao Paulo se sont pris la tête, paniqués. L’ambulance s’est précipitée vers le rond central, où Izquierdo gisait immobile. Il a été placé dans l’ambulance deux minutes plus tard et immédiatement transporté à l’hôpital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo.

L’attaquant argentin de Sao Paulo, Jonathan Calleri, est arrivé à l’hôpital plus tard dans la soirée. Il a proposé de payer tous les frais médicaux d’Izquierdo, en remettant sa carte de crédit à un responsable de l’équipe nationale. Izquierdo est décédé cinq jours plus tard, dans la nuit du 27. Un communiqué de l’hôpital a déclaré qu’Izquierdo était décédé des suites d’un arrêt cardiaque lié à une arythmie cardiaque.



(Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Après la mort d’Izquierdo, le football uruguayen a connu un coup d’arrêt brutal. Tous les matchs de la première division uruguayenne ont été reportés d’une semaine, le pays étant aux prises avec la mort d’un coéquipier, d’un fils et d’un père bien-aimés. Au fil des jours, la tristesse s’est intensifiée. Izquierdo et sa femme Selena avaient accueilli leur deuxième enfant deux semaines avant sa mort soudaine.

Dans une série de publications sur Instagram quelques heures après le décès de son mari, Selena a décrit les émotions qui l’ont submergée après avoir perdu son mari. « Je demande à Dieu de me donner la force de continuer à tenir bon. Aujourd’hui a été le pire jour de ma vie. »

D’après le compte officiel d’Izquierdo, elle écrit : « Aujourd’hui, j’ai dû dire au revoir à ma moitié, l’amour de ma vie. Pour beaucoup, c’était Juan Izquierdo. Pour moi, c’était Juanma. Mon meilleur ami. Mon mari. Le père de mes enfants. Une partie de moi est partie avec toi aujourd’hui. Tu étais une grande personne, noble, aimante et sans mauvaises intentions. Tu étais un ange sur Terre et tu seras un ange au ciel. Je dois trouver la force et continuer pour nos enfants.

« Je sais que tu t’es battu jusqu’au bout et que tout ce que tu voulais, c’était être avec nous. Tu vas me manquer toute ma vie et je sais que ton absence sera douloureuse à chaque étape du chemin. Tu avais encore tellement à vivre, mon Juanma. Je rêve du jour où nous serons réunis et je reverrai ton sourire… Je t’aimerai pour toujours, guerrier. Cette fois, nous devions perdre. »

Le 29 août, le Nacional a organisé une veillée funèbre publique sur son terrain d’entraînement et a accueilli des centaines de supporters et de passants tout au long de la journée. Les couloirs où Izquierdo plaisantait avec ses coéquipiers et les membres du personnel étaient devenus un lieu de deuil. Un supporter portant un maillot de Peñarol s’est approché d’une foule clairsemée qui s’était rassemblée devant les installations pour lui rendre hommage. Peñarol et Nacional sont les deux plus grands clubs d’Uruguay et de féroces rivaux. Izquierdo a eu la rare distinction d’avoir joué pour les deux clubs.



(Ernesto Ryan/Getty Images/Nicolas Celaya/Xinhua via Getty Images)

Après avoir traversé la foule en deuil et s’être dirigé vers un mémorial improvisé, le gentleman a déposé un maillot de Peñarol parmi les fleurs et les photos d’Izquierdo à l’entrée principale du terrain d’entraînement. La foule a applaudi doucement. L’impact de la mort d’Izquierdo a temporairement mis de côté plus d’un siècle de haine entre les deux clubs. Pour les coéquipiers d’Izquierdo, retourner à leur routine quotidienne semblait presque impossible.

La Fédération uruguayenne de football (AUF) a décrété cinq jours de deuil. Certains joueurs de Nacional se sont réunis avec leur famille à Montevideo, d’autres ont organisé des séances avec le psychologue du club pour parler de ce qui s’était passé et de la façon dont ils pourraient essayer de le gérer. Lorsque les joueurs de Nacional ont commencé à se préparer pour le match de dimanche contre le Liverpool FC de Montevideo, où Izquierdo a été sacré champion de la ligue en 2023, la douleur de la mort de leur coéquipier est revenue en force.

« Je n’avais jamais vécu une telle expérience. C’est comme perdre un membre de la famille », a déclaré le capitaine du Nacional Polenta lors d’une conférence de presse. « C’était notre coéquipier et nous passons souvent plus de temps avec nos coéquipiers qu’avec nos propres familles. Nous nous souviendrons toujours de Juan. Entrer dans le vestiaire et ne pas le voir là-bas est vraiment difficile. »



(Guillermo Legaria/Anadolu via Getty Images)

Polenta se souvient de la difficulté qu’il avait eu à revenir sur les terrains d’entraînement du Nacional. Il a déclaré qu’il était dévasté et qu’il envisageait de quitter définitivement le football. « Je ne pouvais pas retourner sur le terrain. Je n’avais pas la force de le faire », a-t-il déclaré. « Les garçons ont tous vécu la même chose. »

Polenta est resté proche de la famille d’Izquierdo depuis la mort du joueur. Il rend hommage à son ami en soutenant la famille pendant une tragédie inimaginable.

« Je sais ce que la famille représentait pour Juan. Je sais ce qu’il ressentait pour ses enfants », a déclaré Polenta. « Je suis comme un frère pour lui maintenant. Mais il n’est plus là. »

Luis Suarez, le meilleur buteur de l’histoire de l’Uruguay, a annoncé la semaine dernière qu’il prenait sa retraite internationale. La semaine précédente, il avait marqué un doublé lors de la victoire 2-0 de l’Inter Miami contre le FC Cincinnati et, après un premier but bien marqué, il avait soulevé son maillot rose de Miami pour révéler un message pour Izquierdo. « Fuerza Juan » (Force pour Juan) était écrit sur son maillot alors qu’Izquierdo se battait pour sa vie à Sao Paulo.

Suarez a commencé son annonce de retraite en adressant ses condoléances à la famille d’Izquierdo, s’étranglant en disant : « Qu’il repose en paix. »

Les joueurs de Sao Paulo Calleri, Giuliano Galoppo, Michel Araujo, Welington et leur capitaine Rafinha, ancien du Bayern Munich, ont affrété un jet privé et se sont rendus à Montevideo pour assister à la veillée funèbre. Pour de tristes raisons, Sao Paulo sera désormais lié à Nacional pour toujours.

« C’est un moment très difficile. Je n’ai pas les mots pour le dire », a déclaré Rafinha aux journalistes devant le siège du Nacional. « Nous voulions être ici parce que nous avons vécu ce qui s’est passé. Cela s’est passé dans notre maison, dans notre stade, et nous avons eu l’impression que c’était notre famille. »



(DANTE FERNANDEZ / AFP/Ernesto Ryan/Getty Images)

Au Brésil, la mort d’Izquierdo a ébranlé le pays. Des minutes de silence ont été observées dans tout le pays alors que la saison de football reprenait sans interruption. Lorsque Sao Paulo a affronté l’Atlético Mineiro le 28 août pour la Coupe du Brésil, Sao Paulo portait des maillots avec le nom de l’Uruguayen inscrit dans le dos. Néanmoins, le souvenir persistant d’Izquierdo, étendu sans défense sur le terrain de Morumbi, et le chagrin que sa jeune famille va endurer, n’ont pas été facilement oubliés.

« Il avait une fille et un nouveau-né », a déclaré l’entraîneur de Coritiba Jorginho lors de sa conférence de presse hebdomadaire, un jour après la mort d’Izquierdo. « Je suis grand-père. Je ne peux pas imaginer perdre un enfant », a-t-il ajouté, avant de fondre en larmes. Les réactions du monde du football ont été visibles sur les réseaux sociaux, de la part d’équipes et de joueurs du monde entier. L’histoire d’Izquierdo, celle de la persévérance et d’un amour pur pour le jeu, a montré au monde que le football peut encore être pur.

À 17 ans, Izquierdo a participé à un programme gouvernemental qui offrait aux enfants défavorisés des opportunités de carrière dans le football professionnel. Sa mère Sandra était femme de ménage et son père Nelson ouvrier du bâtiment. Ils ont élevé Izquierdo dans le modeste quartier de Nuevo Paris à Montevideo. C’est là que sa passion pour le football est née, mais le chemin d’Izquierdo vers la première division uruguayenne n’a rien de linéaire.

« Pendant mon enfance, je passais toute la journée avec un ballon. Je n’avais pas de téléphone portable. Nous n’avions pas ce luxe. » Izquierdo a déclaré à El Pais en Uruguay l’année dernière« J’avais tout ce dont j’avais besoin. Mon père avait toujours un travail et ma mère prenait soin de nous. Je ne me promenais pas avec des trous dans mes chaussures. »



(Guillermo Legaria/Anadolu via Getty Images)

Il a rejoint l’académie de Liverpool mais a dû partager son temps entre l’entraînement et le travail dans la construction aux côtés de son père. Cet engagement en dehors du football l’a relégué sur le banc au niveau des jeunes. Son père l’a encouragé à se concentrer sur le football, mais Izquierdo n’a pas hésité à passer du temps avec lui en tant qu’ouvrier. « Je voulais juste lui tenir compagnie et parler de la vie », a déclaré Izquierdo. Il a fait ses débuts avec Cerro en 2018 et après 32 matchs, il a été signé par Peñarol, un géant en Uruguay. Ce fut une ascension rapide pour Izquierdo, bien qu’il soit devenu plus tard un joueur itinérant, jouant même brièvement au Mexique pour l’Atlético San Luis.

« Je fais tout pour ma famille », a déclaré Izquierdo.

Le football se mobilise autour de la famille qu’il laisse derrière lui. Le président de l’AUF, Ignacio Alonso, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la famille d’Izquierdo recevrait l’équivalent de son salaire de joueur de Nacional pendant les huit prochaines années.

Lors d’une récente interview avec le média brésilien GloboSandra, la mère d’Izquierdo, se souvient de la nuit où son fils est mort. « Il n’est pas rentré à la maison », dit-elle, l’air peiné. La maison à laquelle elle fait référence a été construite brique par brique par Izquierdo et son père. « (Juan) portait des sacs de sable, des briques. Il était épuisé par l’entraînement, mais il mangeait, dormait et venait ensuite ici pour nous aider à construire la maison. »



(NORBERTO DUARTE / AFP/Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Juan Izquierdo est resté dans les mémoires comme un guerrier, un joueur qui incarnait l’esprit combatif qui a défini le football uruguayen pendant des décennies. Sa mort tragique nous rappelle cependant à quel point la vie peut être fragile. Il y a sept mois, Izquierdo avait déclaré à l’équipe vidéo de Nacional que l’équipe qui a remporté un titre de première division en 2022, dirigée par un Luis Suarez inspiré, était comme une famille pour lui.

« Ils seront toujours dans mon cœur », a déclaré Izquierdo.

(Photos : Guillermo Legaria/Anadolu via Getty Images/Ernesto Ryan/Getty Images/DANTE FERNANDEZ/AFP/Conception : Eamonn Dalton)