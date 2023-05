Juan Guaido et l’échec du changement de régime au Venezuela

Comment Juan Guaido, le leader par intérim autoproclamé du Venezuela, s’est-il retrouvé seul à l’aéroport de Miami, portant seulement un sac à dos, cherchant à se protéger de la persécution dans son pays d’origine ?

En 2019, Guaido, qui était alors à la tête de l’Assemblée nationale du Venezuela, a défié la présidence vénézuélienne et s’est déclaré le chef légitime après la réélection largement contestée du président Nicolás Maduro.

Maduro, vu lors d’un rassemblement électoral en 2020, et Guaido se disputent la légitimité internationale en tant que président du Venezuela depuis 2019. (Fausto Torrealba/Reuters)

Plus de 50 pays – dont les États-Unis et le Canada – ont choisi de soutenir Guaido plutôt que Maduro, précipitant une crise présidentielle de plusieurs années.

Mais depuis sa déclaration, la popularité de Guaido a diminué et ses soutiens internationaux ont chuté. En janvier, les législateurs de l’opposition ont voté pour le dépouiller de son poste de leader. Plus récemment, il dit que la rhétorique et les menaces à son encontre ont augmenté, ce qui l’a poussé à s’envoler pour Miami.

Cette semaine, dans Nothing is Foreign, nous revenons sur ce qui s’est passé à l’époque où Guaido était le chef par intérim autoproclamé du Venezuela, soutenu par les États-Unis, pourquoi son mouvement n’a pas pu trouver de soutien durable et ce qu’il pourrait nous dire sur l’avenir politique du Venezuela.

Avec:

José Luis Granados Ceja, écrivain et podcasteur pour Analyse du Venezuela.

Nothing is Foreign, un balado de CBC News et CBC Podcasts, est un voyage hebdomadaire là où l’histoire se déroule. Il est hébergé par Tamara Khandaker.