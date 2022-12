Juan Guaidó est élu chef de l’opposition vénézuélienne

“Défendons l’institutionnalité, la Constitution et le pays au-dessus des noms ou des intérêts personnels”, a déclaré M. Guaidó sur Twitter.

Mais les trois autres partis politiques ont obtenu la majorité nécessaire pour ratifier leur décision d’éliminer le gouvernement parallèle.

Lors du vote de vendredi, certains législateurs ont exprimé leur opposition à la décision, affirmant qu’elle pourrait mettre les actifs économiques du pays en danger de tomber entre les mains du gouvernement de M. Maduro.

“C’est honteux”, a déclaré Freddy Guevara, un représentant du parti Voluntad Popular, qui a fait valoir que la mesure renforcerait M. Maduro. “Je ne peux pas comprendre comment nous commettons ce suicide.”

La force de M. Guaidó était liée à sa reconnaissance diplomatique internationale, mais les sanctions américaines conçues pour l’aider ont sapé les revenus du gouvernement et forcé les Vénézuéliens à se concentrer sur la survie quotidienne, et non sur la mobilisation politique. Et ses tentatives pour fomenter un soulèvement militaire ont fini par consolider le contrôle de M. Maduro, 60 ans, sur les forces armées.

Les États-Unis ont continué à désigner M. Guaidó comme président par intérim du pays, alors même que d’autres nations ont reculé devant cette reconnaissance, les relations ont commencé à se dégeler avec le gouvernement Maduro et les administrations de plusieurs nouveaux gouvernements de gauche en Amérique du Sud ont commencé à adoucir leur approche envers M. Maduro.

Ces dernières années, l’opposition vénézuélienne a réussi à faire accepter à M. Maduro un dialogue politique, qui devrait se poursuivre le mois prochain au Mexique après plus d’un an de blocage. Dans le cadre de ces pourparlers, M. Maduro a accepté que certains fonds vénézuéliens gelés à l’étranger soient utilisés comme aide humanitaire pour aider à soulager la faim et d’autres problèmes auxquels le pays est confronté.

Les chefs de l’opposition le poussent également à permettre des conditions libres et équitables pour une élection présidentielle prévue en 2024.

Isayen Herrera rapporté de Caracas, Venezuela, et Geneviève Glatsky de Philadelphie.