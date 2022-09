Juan Ferrando de l’ATK Mohun Bagan sur la sortie de la Coupe AFC

L’entraîneur-chef de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, a attribué la décevante défaite de son équipe face au Kuala Lumpur City FC en demi-finale de la Coupe AFC Inter-Zone à un “problème psychologique” face à de grands clubs du continent.

ATK Mohun Bagan avait tout en sa faveur – une foule partisane, 78% de possession du ballon et 19 tirs au but (deux fois leurs rivaux) – mais ils ont perdu 1-3 pour répéter leur spectacle de 2021.

“C’est un problème psychologique, mais quand on joue pour un grand club, il faut faire preuve de caractère. Même si vous manquez une occasion, vous devez continuer à travailler », a déclaré Ferrando après la défaite d’ATKMB au Salt Lake Stadium mercredi.

“Les joueurs sont très déçus, comme moi, mais la solution, c’est qu’on continue à travailler.

« Nous devons travailler nos finitions, c’est un problème. Après 65 minutes, je disais aux joueurs qu’il était nécessaire de montrer notre caractère et notre personnalité », a déclaré l’Espagnol.

Le capitaine brésilien du KL City FC, Paulo Josue, a inscrit un but contre le cours du jeu à l’heure de jeu, mais Fardin Ali Molla, héros du trophée Santosh du Bengal, a rétabli la parité juste avant le temps réglementaire pour donner une lueur d’espoir à l’ATKMB.

Juste au moment où il semblait que le match se dirigerait vers les prolongations, Fakrul Aiman ​​et Romel Morales ont frappé en l’espace de trois minutes dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps pour sceller une victoire spectaculaire pour l’équipe malaisienne.

Ferrando, cependant, était satisfait des qualités offensives de son équipe car ils dominaient la possession et avaient plus de tirs au but.

“Une équipe jouait pour attaquer et l’autre attendait des opportunités. Pour moi, il était important de prendre la décision d’attaquer et d’être le patron sur le terrain », a déclaré Ferrando.

« Nous avons commis trois erreurs et encaissé trois buts. De mon point de vue, mon équipe essayait de trouver de l’espace, mais nous n’avons pas réussi.

“Je ne pense pas à la possession du ballon ni à la passe, mais nous devons créer des occasions et marquer, c’est le plus important.”

Il s’est dit déçu car chaque fois que ses joueurs se créaient des occasions, le gardien de but de Kuala Lumpur était à l’aise pour faire des arrêts.

Le Kuala Lumpur City FC a marqué l’histoire en devenant la première équipe malaisienne à se qualifier pour la finale interzone depuis l’introduction du format en 2017.

Ils affronteront d’autres débutants, le PFC Sogdiana, lors de la finale inter-zones le 5 octobre.

« Ce qui est bien pour nous, c’est que nous n’avons aucune pression. Nous avons déjà dépassé les attentes dans cette compétition, nous allons donc essayer de prendre du plaisir et de donner le meilleur de nous-mêmes, c’est la seule chose que je demande à mes joueurs, a déclaré l’entraîneur-chef de la ville de Kuala Lumpur, Bojan Hodak.

