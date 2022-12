Juan Ferrando d’ATK Mohun Bagan “Prêt à changer les plans” contre le FC Goa

L’entraîneur-chef de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, a eu un aperçu de son équipe au milieu de leur crise de blessures et a fait allusion à un changement de plans avant leur prochain match contre le FC Goa lors de la 13e semaine de match de la Hero Indian Super League (ISL) au Vivekananda Yuba. Bharati Krirangan, à Kolkata, mercredi.

L’Espagnol a pataugé dans des eaux troubles pour trouver une solution à la liste des blessés de son équipe alors qu’ATK Mohun Bagan s’efforce de récolter les points et de se faire une place dans une course houleuse pour les six premiers.

Ayant subi le poids d’une défaite 0-3 dans le match inverse, Ferrando visera à obtenir les trois points dans ce qui sera un concours spécial dans la course aux six premiers pour son équipe criblée de blessures.

L’entraîneur-chef de l’ATKMB s’est inquiété des blessures de son équipe tout en évoquant la difficulté à laquelle son équipe doit faire face en raison de la non-disponibilité de joueurs clés, avec sept blessés sur la liste des blessés.

“Le dernier match a été un résultat difficile, et tout le monde a des problèmes, nous avons sept joueurs blessés et quelques joueurs absents pour la saison. Nous devons discuter avec le staff médical pour préparer le match et tout préparer”, a déclaré Ferrando lors de la conférence de presse officielle d’avant-match.

“Les joueurs sont toujours prêts à aider et à soutenir l’équipe, certains joueurs commencent la saison dans les formations de départ mais vers la fin de la saison, ils sont hors de l’équipe en raison de performances, de suspensions ou de blessures. C’est une partie du football où il faut être prêt à changer les plans”, a-t-il ajouté.

Avec Joni Kauko et Hugo Boumous dans l’équipe, le taux de victoire d’ATK Mohun Bagan était en hausse, le duo aidant à contrôler le rythme du match. Cependant, sans leur combinaison clé au milieu de terrain, les choses ont été difficiles pour l’équipe basée à Kolkata.

“C’est important d’avoir Joni Kauko et Hugo Boumous, bien sûr comme c’est plus facile de garder le ballon et de contrôler le jeu quand ils sont impliqués, on a dû changer notre processus d’attaque, c’est la vérité, et c’est un problème sans Hugo et Joni mais mon travail est d’essayer de trouver la solution avec l’équipe”, a-t-il déclaré.

Le manque de buts marqués a été une énorme préoccupation car les Mariners n’ont pas réussi à marquer dans des matchs consécutifs pour la première fois de l’histoire de Hero ISL après leur défaite 0-1 contre le NorthEast United FC lors du match précédent, ce qui ajoute à nouveau jusqu’à la liste des soucis indésirables pour Ferrando. Il s’attend à un match difficile mercredi contre le FC Goa, qui est invaincu lors de ses trois derniers matchs et constitue une sérieuse menace pour une place dans le top six.

“Je connais l’adversaire de mercredi, et mon point de vue est que les meilleures équipes jouent au football. Le FC Goa a des joueurs qui peuvent contrôler les espaces, et il faut contrôler la presse car dans ce cas, c’est difficile de faire jouer de telles équipes”, a-t-il mentionné.

Alors que la fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas, l’entraîneur a également fait part de son point de vue sur leur probable cible de milieu de terrain Federico Gallego, qui aiderait à atténuer les problèmes de blessure de son équipe et aiderait à remplacer Hugo Boumous et Joni Kauko.

“Il est très difficile de faire signer les bons joueurs, et il est très important de voir qui est prêt à nous rejoindre et à jouer huit matches de plus, mais au cas où Federico Gallego rejoindrait, il sera très bon pour nous et il peut aider, car la direction pense qu’il est le bon choix”, a déclaré le joueur de 41 ans.

Interrogé sur la timidité de l’équipe devant le but et si c’est un manque de confiance qui entrave la performance de l’équipe, le joueur de 41 ans a cité des raisons psychologiques comme la clé de la forme de but de l’équipe tout en citant des exemples de les précédentes sorties de l’équipe en Coupe AFC et en Coupe Durand.

« C’est psychologique. Je répète, regardez les statistiques contre le Kuala Lumpur City FC (en Coupe AFC), en Coupe Durand, on a eu 6-7 tirs cadrés. Lors du dernier match, nous avons réussi sept tirs cadrés contre le NorthEast United FC”, a-t-il déclaré.

“Vous voulez la performance des joueurs – qui sont des joueurs et non des machines – ils ont besoin de confiance en eux. Parfois, les joueurs font tout, et parfois les joueurs ont beaucoup de capacité mais ils ne sont pas très confiants et n’ont pas de succès”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)