J’Tia de la survivante veut changer la façon dont les femmes noires sont vues à la télévision

En l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, E! parle aux candidats à une émission de télé-réalité noire pour révéler ce que c’est vraiment d’être une minorité à la télévision.

J’Tia Hart savait exactement ce qu’elle faisait quand elle a jeté le riz de sa tribu affamée dans le feu sur Survivant: Cayagan.

« Laissez-moi être honnête, je suis dramatique. Mes amis le savent, ma famille le sait et c’est pourquoi j’ai été choisie », a-t-elle récemment déclaré à E! Nouvelles. « C’est totalement ma personnalité. J’étais comme, si je rentre à la maison, je sors avec un bang. Je n’étais pas en colère, je l’ai fait pour être scandaleux. »

Ce que l’ingénieur nucléaire ne savait pas, cependant, c’était comment la longue série de téléréalité de CBS la dépeindrait, certes, des actions exagérées.

« Je n’ai jamais pensé que je serais dépeint comme je me voyais à la télévision parce que ce n’est pas ainsi que je me vois », se souvient Hart, 39 ans. « Je ne pense pas que je suis mentalement malade, de quelque manière que ce soit, forme ou forme et je ne pense pas que je suis, comme, incompétent. »