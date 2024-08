La Jacksonville Transportation Authority est sous le microscope pour la façon dont elle dépense son argent et pour d’autres transactions douteuses.

>>> DIFFUSION EN DIRECT DES ACTUALITÉS DE JAX

Plusieurs sources ont déclaré à Action News Jax que le Bureau de l’inspecteur général enquêtait sur la JTA.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

On m’a dit qu’une partie importante de l’enquête porte sur la façon dont les cadres dirigeants ont dépensé l’argent des contribuables en nourriture, hôtels de luxe et massages. Action News Jax a examiné ces relevés de carte de crédit et la politique de la ville concernant certaines de ces dépenses et a découvert qu’ils ne semblent pas concorder.

Action News Jax a passé au peigne fin les relevés de cartes de crédit de JTA sur une période de 18 mois. Les frais dressent le portrait de voyages de luxe et de dépenses somptueuses. Il n’y a qu’une trentaine de cartes au total, mais elles ont cumulé près de deux millions de dollars de frais pendant cette période.

Certaines de ces accusations concernaient des choses comme des ampoules électriques et des fournitures de bureau, mais des sources me disent que l’inspecteur général examine de plus près certaines des autres accusations.

HISTOIRE CONNEXE: Une étude soulève des inquiétudes concernant un projet local de véhicule autonome de plusieurs millions de dollars

Action News Jax a trouvé une charge de 600 dollars pour des massages, des milliers pour des photomatons, des dizaines de milliers pour la nourriture et plus de 17 000 dollars pour les frais de scolarité d’un cadre pour un doctorat.

Mais le véritable choc vient du nombre de voyages.

JTA est une autorité locale de transport. Ses projets, itinéraires et programmes se situent tous dans le nord-est de la Floride, mais au cours des six premiers mois de 2024, elle a dépensé près de 150 000 dollars publics pour envoyer ses habitants travailler hors de la ville.

Action News Jax a retiré la politique de la ville sur les dépenses de déplacement. Elle stipule clairement que les agences indépendantes, comme la JTA, y sont incluses, mais la façon dont l’Autorité a dépensé l’argent ne semble pas être cohérente avec cette politique.

La politique de la ville stipule : « Un voyageur doit choisir l’hébergement le plus économique disponible en fonction des tâches à accomplir. »

Mais en seulement un mois, une personne a dépensé près de sept mille dollars en voyages, y compris des séjours dans des propriétés de luxe comme le Costa D’Este Resort and Spa à Vero Beach, le Ritz Carlton Golf Resort à Naples, le Boca Raton Resort and Spa et le Hyatt Regency Grand Cypress.

HISTOIRE CONNEXE: « Faites mieux pour nous » : état des lieux de la Jacksonville Transportation Authority

Les dossiers montrent que les dépenses de JTA sont restées incontrôlées jusqu’au premier article d’Action News Jax sur l’Autorité en novembre 2023. Après, les dossiers montrent que les totaux sur les cartes d’entreprise sont passés de dizaines de milliers à deux mille dollars par mois.

C’est précisément pour ce genre de dépenses au sommet que le représentant de l’État Shane Abbott a fait passer un projet de loi limitant les coûts administratifs des autorités de transport. « Si nous donnons de l’argent pour les transports publics », a déclaré Abbott à Action News Jax pendant la session législative, « c’est là que cet argent devrait être utilisé. Nous essayons de transporter le public avec cela. »

La JTA a envoyé cette déclaration concernant ses voyages, bien qu’elle n’ait pas répondu directement à une liste de questions spécifiques, déclarant plutôt que « tous les voyages sont des voyages d’affaires. Pour les conférences/réunions, la JTA utilisera la remise de tarif de groupe négociée par l’organisation hôte, ou utilisera une remise de tarif gouvernemental. »

La JTA devra probablement aborder ses dépenses, ses projets d’adhésion à la nouvelle loi de l’État et l’enquête de l’inspecteur général mercredi lorsqu’elle se présentera devant le comité des finances de la ville pour examiner son budget.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Cliquez ici pour télécharger gratuitement les applications d’actualités et de météo Action News Jax, Cliquez ici pour télécharger l’application Action News Jax Now pour votre téléviseur intelligent et Cliquez ici pour diffuser Action News Jax en direct.