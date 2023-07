JT vérifie Haters sur « No Bars », son premier single solo depuis 2019

JT, une moitié de Filles de la ville, a quelque chose à prouver avec sa nouvelle chanson, « No Bars ». Le coup de retour à ses critiques est le premier single solo de JT depuis la sortie de « JT First Day Out » en 2019.

La rappeuse s’est rendue sur Instagram pour annoncer le morceau intitulé « No Bars ». Il rend hommage à son amie Monica Suhqui est décédée dans un accident de voiture et s’adresse à ses détracteurs constants.

JT – née Jatavia Johnson – a partagé les illustrations du single et a taquiné les sujets qu’elle couvrirait. « B * tches toujours dans mon entreprise », a-t-elle légendé le message.

Elle a suivi avec un clip du clip vidéo portant un bikini noir dans une piscine vide alors qu’elle posait pour des photos avec un flotteur Free Willy.

Un fan a commenté: « Black Pamela Anderson vibre. » Les doubles D de JT débordant de son haut de maillot de bain et sa perruque droite et cognée donnent définitivement de l’énergie à la bombe.

Plus tard, elle a posté un selfie, écrivant: « De jolies lèvres ** font ces seringues de flic b * tch. 🫦 MAUH …… #Nobars maintenant! »

Le chanteur, Normani, a commenté, « IT GIRL » et l’influenceur Dearra a ajouté, « la vraie définition de ‘quand c’est votre moment, c’est VOTRE moment.’ POP OFF bébé ».

La rappeuse de Miami a partagé son inspiration pour faire la mélodie avec des photos plus sexy dans un carrousel.

Elle a écrit: « ‘No Bars’ est un freestyle que j’ai fait en studio quand j’avais un de ces jours, à l’époque, comme la plupart du temps, les gens doutaient de moi et se demandaient pourquoi je n’étais pas aussi visuel et vocal que les autres ! » Elle a ajouté : « Ne me connaissant pas personnellement… J’avais lu les choses les plus folles sur moi-même et j’aurais voulu crier, mais à la place, je suis allée au studio et j’ai fait éclater ma merde ! »

La centrale électrique de la taille d’une pinte a poursuivi: « Je sais que la plupart d’entre vous l’ont entendu, mais pour ceux qui ne l’ont pas entendu, j’espère que ce freestyle vous trouvera dans un endroit formidable et est un début du respect que je mérite dans la musique! » JT a continué. « Je ne cache plus mon amour pour la musique, j’aime la musique ! J’aime ma voix ! J’adore éclater ma merde. Elle a terminé son message par une déclaration: «C’est seulement ME VS. ANXIÉTÉ. »