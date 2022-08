JT souhaite un joyeux anniversaire à Uzi dans un message IG affectueux

City Girl Jatavia Johnson, affectueusement connue sous le nom de JT, s’est rendue sur Instagram avec un adorable hommage à son partenaire de longue date, le rappeur Lil Uzi Vert, le jour de leur anniversaire.

Uzi, né Symere Bysil Woods, a célébré son 27e anniversaire ce week-end, et leur rapt ride or die chick a publié un magnifique montage de clips vidéo jamais vus auparavant et de photos de la vie privée du couple de célébrités.

“Je te choisis” de Kiana Lede a servi de piste d’accompagnement pour le poste rempli de PDA. Des vidéos du couple masqué au McDonald’s, s’embrassant dans des foules de concerts, prenant des selfies dans des avions privés et des hélicoptères ont été diffusées alors que la chanson de Kiana jouait en arrière-plan avec des paroles parfaitement adaptées à l’occasion :

“Ne sais-tu pas que je te choisis plutôt que n’importe qui d’autre Quand tu n’es pas là c’est juste mauvais pour ma santé Je suis bien tout seul, mais avec toi, je suis autre chose. Tu me dis de choisir, mais je t’ai déjà choisi”

JT a posté une douce légende coïncidant avec le montage déclarant son amour pour le rappeur non binaire les qualifiant de rêve devenu réalité et l’une de ses “plus grandes récompenses”.

“Je t’aime uzi, je pleure en faisant ce post parce que tu es littéralement un rêve devenu réalité !”

Le couple, dont la rumeur disait qu’il se fréquentait en 2019, n’a officiellement confirmé leur couple qu’en 2021, lorsque Lil Uzi Vert a tweeté “JT est celui”.

Depuis ce jour, aucun des rappeurs n’a hésité à partager et parfois à trop partager les détails de la relation. Une chose est claire, les deux semblent être très amoureux.

“J’ai l’impression qu’avec tout ce que j’ai vécu dans la vie, tu es l’une de mes plus grandes récompenses ! Je me réveille tous les jours avec ton froncement de sourcils ou ton sourire, soit ça marche pour moi, tant que tu es là, tu es mon meilleur ami, ma flamme jumelle tu travailles si dur, tu mérites le monde ! J’aime tout de toi, de l’énergie de ton personnage principal à la capacité de me faire sentir comme si j’étais la seule personne dans la pièce. Je t’ai vu traverser tellement de choses et à cette époque tu me retenais encore, Mc Donald’s ferait mieux de ne jamais se tromper de commande, tout le monde sait que je ne joue pas avec mon bébé ! JT a rigolé.

Les deux ne jouent vraiment pas l’un sur l’autre. Lil Uzi est récemment devenu viral lorsqu’il a dû éteindre un ventilateur alors qu’elle devenait trop familière.

La femme filmée prenant un selfie et déclarant qu’elle et Uzi sont “mignons ou autre” se tourne vers le rappeur pour lui demander pourquoi ils sont “si timides”, ce à quoi Uzi répond : “(parce que) j’ai une petite amie”. Le TikToker a sous-titré la vidéo en disant qu'”elle a oublié” que le rappeur sortait avec JT. En fin de compte, Uzi a gagné de nombreux points auprès des fans de City Girl grâce à leur fidélité.

Le post de Jatavia dédié à son anniversaire se termine en déclarant :

“Lmao, je prie pour que nous trouvions le temps de nous aimer pour toujours et que rien ne nous sépare. tu m’as beaucoup appris MERCI, je t’apprécie… Personne d’autre que toi ne peut t’arrêter !!!! continue… tu es une source d’inspiration pour beaucoup, j’espère que tu n’oublieras jamais qui tu es [love emoji]. Je peux aller un peu plus mais je garde le reste pour ce soir !!! Les filles de la ville, nous sommes en bas aujourd’hui… ..Je vous aime fouyyyyyyyyy, JOYEUX ANNIVERSAIRE LIL UZI JOYEUX ANNIVERSAIRE (emoji coeur).

Tu sais que c’est réel quand City Girls doit juste prendre ce L, n’est-ce pas ?

Joyeux anniversaire à Lil Uzi Vert et meilleurs vœux au couple.