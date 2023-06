JT lance un téléphone à Lil Uzi avant de se retirer des BET Awards

Alors que beaucoup des plus grands noms d’Hollywood ont profité d’une soirée aux BET Awards hier soir, le rendez-vous galant de JT et Lil Uzi Vert ne s’est pas déroulé comme prévu.

Le couple de longue date a eu une dispute explosive aux BET Awards dimanche soir, qui s’est terminée lorsque le rappeur de City Girls a traité son homme de « groupie » et lui a lancé son téléphone avant de sortir en trombe de la cérémonie.

La soirée a commencé en fanfare pour Lil Uzi, qui a ouvert le spectacle avec son tube « I Just Wanna Rock ». Mais cela s’est terminé avec lui courant après sa petite amie alors qu’elle sortait en trombe de la salle, ce qui a vraisemblablement gâché toute la soirée.

Des clips vidéo de l’incident montrent le rappeur des City Girls criant après Uzi dans une vive dispute. Elle a qualifié l’artiste du « XO Tour Llif3 » de « putain de groupie » avant de lui lancer son téléphone en criant « bi ***! » Uzi est resté à sa place pendant que sa petite amie continuait de lui crier des jurons, continuant en disant: «Le putain de problème avec toi, bi ***? Bi *** ass n **** », avant de partir en trombe.

Un autre clip de l’incident montre les conséquences de l’altercation, avec JT quittant la salle alors que Lil Uzi tente de la rattraper.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a réellement poussé le couple à se disputer, le commentaire d’une vidéo suggère que JT « a été surpris parce qu’Uzi parlait à Ice Spice ».

Dimanche soir, Natalie Nunn a partagé une vidéo des récompenses montrant Ice Spice assis à côté de JT et Lil Uzi, donc les trois rappeurs étaient assis ensemble pour la soirée.

Uzi a également nommé Ice Spice dans sa performance au début du spectacle, ne faisant qu’alimenter davantage les rumeurs selon lesquelles c’est pourquoi JT était bouleversé.

Une participante aux BET Awards soutient également la rumeur d’Ice Spice car elle aurait été assise à côté de JT lors de l’émission.

Ce ne serait pas la première fois que la rappeuse des City Girls et son petit ami rock star se disputent et se réconcilient, nous devrons donc attendre et voir si le couple s’en sort cette fois-ci.