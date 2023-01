JT fait des vagues au défilé de la Fashion Week de Paris de Mugler

City Girl, JT, est sortie tout en noir pour son tout premier défilé de mode à Paris et n’a pas déçu—périooodt. Elle a également fait tomber les mâchoires lors d’un moment viral qui comprenait un mannequin lui arrachant son sac à main.

JT était assis au premier rang du défilé Mugler portant un look de la collection associé à un body noir transparent, des accessoires Mugler, des talons Mugler et un sac Mugler inédit.

Elle a coiffé ses cheveux dans un style lisse et lisse et avait l’air magnifique et confortable parmi ses pairs de la Fashion Week.

Le sac à main Mugler inédit s’est avéré être le sujet central et brûlant de la soirée.

Pendant le spectacle, la chanteuse vénézuélienne Arca a pris la piste et s’est arrêtée juste devant JT pour attraper son sac à main. Le rappeur de Miami a fait de son mieux pour le protéger, mais Arca l’a arraché des mains et a descendu la piste avec un sourire narquois sur le visage.

Un clip des deux tirant d’avant en arrière avec le sac à main a fait son chemin sur Internet et a amené les fans à se demander si «l’incident» était réel ou non.

Un utilisateur a tweeté: “Nous savons que cela a été mis en scène car JT ne craint pas de devenir actif 😂😂.” Un autre a tweeté “Une partie du spectacle parce qu’elle n’est pas sur le point de laisser personne lui arracher son sac, qu’il soit montré ou non!”

Il s’avère que les fans avaient raison et que le sac à l’arraché faisait effectivement partie du spectacle !

Arca et JT se sont rendus sur Instagram pour purifier l’air et réfléchir au moment qui a fait la une des journaux.

Arca a republié le moment viral sur son histoire Instagram et a écrit,

“@thegirljt, merci d’avoir participé à la partie espiègle et ludique de l’émission. Tu es tellement belle que c’en est fou !”

JT a répondu à la chanteuse et a republié la vidéo de la nuit sur son histoire Instagram en disant :

“Tellement amusant. J’étais tellement nerveux et j’avais peur d’avoir l’air évident. Évidemment pas parce qu’ils pensent que c’est vrai hehe. Bon travail.”

Les autres célébrités présentes au spectacle étaient les Clermont Twins, Christine Quinn, Charli XCX, la pop star australienne Kylie Minogue et la vraie femme au foyer Lisa Rinna.

Le retour de Mugler sur la piste n’était pas un spectacle ordinaire, le directeur créatif Casey Cadwallader a changé les choses et a inclus de gigantesques écrans de télévision, des chariots de caméra et une équipe de tournage capturant chaque modèle alors qu’ils se pavanaient sur la piste.

Des vedettes comme Ziwe, Irina Shayk, Shalom Harlow et Dominique Jackson de Pose a frappé le podium et le spectacle s’est terminé avec un DJ set.

La Fashion Week de Paris s’est extrêmement bien déroulée pour JT et nous sommes sûrs que ce moment au premier rang sera le premier d’une longue série pour elle.

Vous avez aimé le look de JT ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!