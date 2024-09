JT épargné par le service communautaire classique, travaillera pour les tribunaux

Ne vous attendez pas à voir Justin Timberlake ramasser des déchets le long de la Long Island Expressway de sitôt.

Au lieu de cela, l’icône pop effectuera ses 25 heures de travaux d’intérêt général ordonnés par le tribunal dans l’enceinte même du système judiciaire après avoir accepté un accord de plaidoyer lors de son arrestation pour conduite en état d’ivresse à Hamptons vendredi, a appris le Post.

Mais une source proche de l’équipe de défense du chanteur a déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que la star de « Suit and Tie » nettoie les toilettes du palais de justice ou nettoie le sol de la salle du jury.

Justin Timberlake a accepté un accord de plaidoyer vendredi. Rossa Cole/Shutterstock

« Il faisait des choses comme trier des documents [for the court clerk]en organisant les dossiers », a déclaré la source.

Timberlake, 43 ans, a même le dernier mot sur l’endroit où il fera ses heures, a déclaré la source – notant que ce serait probablement à New York, en Californie ou dans son État d’origine, le Tennessee.

Le crooner de « SexyBack » était impatient de conclure un accord, a ajouté la source, avant sa prochaine tournée canadienne le mois prochain.

« Avec un casier judiciaire à son actif, le Canada ne l’aurait pas laissé entrer », a expliqué la source. « Il n’aurait pas été autorisé à entrer dans beaucoup d’autres pays, mais il gagne beaucoup d’argent au Canada. »

Les procureurs disposaient de peu de preuves pour étayer leur accusation, qu’une source a qualifiée de « faible ». AP

Qualifiant cela de « dossier faible », la source a déclaré que les procureurs locaux étaient également intéressés à plaider coupable.

« Il n’y avait aucune trace de sang et il a refusé l’alcootest », a déclaré la source.

L’accusation n’a pas voulu s’appuyer sur le « témoignage d’observation » d’un « policier débutant qui ne savait même pas qui était ce type », a insisté la source.

Timberlake au tribunal vendredi avec son avocat, Edward Burke Jr. TE MCMORROW/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

Timberlake a comparu vendredi devant le tribunal du village de Sag Harbor et a plaidé coupable d’une accusation moins grave de conduite en état d’ébriété au lieu de l’accusation plus grave de conduite en état d’ébriété, un crime.

Il a également été condamné à payer une petite amende et à rédiger un message d’intérêt public.

La BMW 2025 de Timberlake a été arrêtée aux premières heures du 18 juin après que la police de Sag Harbor a allégué qu’il avait grillé un panneau d’arrêt et qu’il avait dévié de sa voie. Il a ensuite refusé à trois reprises de se soumettre à un test d’alcoolémie, selon la police.

Timberlake s’est adressé à une foule de médias après sa comparution devant le tribunal vendredi. Frère Ordonez/INSTARimages

Une webcam en direct a filmé la voiture de Timberlake quittant la ville quelques instants avant qu’il ne soit arrêté. Hamptons.com/MEGA

La nuit de son arrestation, Timberlake avait été averti de ne pas conduire par l’officier qui l’avait ensuite arrêté, avait rapporté le Post précédemment.

Timberlake a déclaré au policier qui l’a arrêté qu’il avait bu un martini à l’hôtel American avant de se diriger vers sa voiture. Le barman qui travaillait ce soir-là a corroboré les dires du chanteur aux enquêteurs, a indiqué la source.

Le chanteur a également déclaré au policier que l’incident « ruinerait la tournée ».

L’avocat de Timberlake n’a pas pu être joint pour commenter. Les procureurs n’étaient pas non plus disponibles.

Timberlake a des problèmes avec l’alcool depuis des années, des sources avaient déclaré à Page Sixet qu’il est en grande partie rendu possible par les personnes qui l’entourent.

Timberlake sourit après son entrée au tribunal vendredi. TE MCMORROW/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

« C’est un vrai problème, et quand vous avez un problème d’alcool, c’est évident, mais ils lui ont imposé cette tournée, et il s’est retrouvé dans une situation très sombre », a déclaré la source.