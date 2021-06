JSW Group rejoint IOA en tant que sponsor de l’équipe indienne pour les Jeux olympiques de Tokyo

Le groupe JSW (JSW) et l’Association olympique indienne (IOA) ont annoncé vendredi un nouvel accord de parrainage qui verra le conglomérat indien devenir le sponsor officiel de Team India avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Selon les termes de l’accord, JSW offrira un soutien de parrainage à hauteur de Rs. 1 crore à l’AIO pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui marquera le centenaire de la première participation de l’équipe indienne à l’extravagance sportive quadriennale.

Le groupe JSW, qui détient des participations dans les Delhi Capitals (IPL), Bengaluru FC (ISL) et Haryana Steelers (PKL), et a également dirigé la création de l’Inspire Institute of Sport à Bellary, avait précédemment signé un accord avec l’IOA. de mettre en place la toute première Maison d’accueil olympique indienne pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus pour l’été 2020.

Parlant du partenariat avec l’AIO, Parth Jindal, directeur général de JSW Cements, JSW Paints a déclaré : « Le groupe JSW a été un fervent partisan du Mouvement olympique en Inde au cours de la dernière décennie et je suis très heureux d’officialiser notre association avec l’AIO avant ce qui promet d’être des Jeux olympiques mémorables pour Team India. Nous étions impatients d’accueillir la toute première « India House » aux Jeux de Tokyo et avions fait des progrès significatifs sur ce front, mais étant donné les circonstances, c’est notre façon de montrer notre soutien à tous les athlètes indiens qui se rendront à Tokyo le mois prochain.

Le Dr Narinder Dhruv Batra, président de l’IOA, a souhaité la bienvenue au groupe JSW dans le portefeuille de sponsors de l’IOA pour Tokyo 2020 : « L’arrivée du groupe JSW en tant que sponsor des Jeux olympiques de Tokyo 2020 est une excellente nouvelle pour l’IOA et l’ensemble de l’écosystème sportif indien. Nous sommes ravis d’inclure JSW Group dans le voyage olympique de l’Inde à Tokyo et de faire de notre succès un effort collectif.

Le secrétaire général de l’AIO, M. Rajeev Mehta, s’est également félicité de l’accord de partenariat. Il a déclaré: «Le soutien apporté par JSW Group permet en outre à l’IOA de fournir une expérience transparente aux athlètes et au personnel de direction dans leur préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous sommes reconnaissants pour le soutien d’une institution aussi réputée que JSW Group et nous souhaitons la bienvenue il s’agit d’un grand pas en avant pour renforcer notre préparation pour les Jeux olympiques.

