J’suis Ulrika et j’suis un perfectionniste en convalescence, c’était une torture mentale mais à 54 ans j’suis enfin libre

Il s’avère que la perfection est un problème très féminin.

Ma grand-mère anglaise disait que si un travail vaut la peine d’être fait, ça vaut la peine de le faire correctement, et cela m’est resté depuis que je l’ai rencontrée pour la première fois, à l’âge de huit ans.

Je me suis retrouvé à plus d’une occasion à me détendre sur le canapé – à ne rien faire Crédit : Le Soleil

En tant que femme, j’ai toujours ressenti le besoin de maintenir les choses que je fais à des normes incroyablement élevées.

Ce n’est pas qu’une chose. C’est tout : travail, maison, éducation des enfants, amitiés, relations.

Il y a eu en moi une étrange compulsion à exceller. Peut-être parce que je n’ai jamais pensé que je le ferais jamais – je ne me suis jamais senti «excellent». Ou parce que c’était le lot de toutes les femmes.

Si je voyais une autre femme être « parfaite » dans un aspect de sa vie, je devais la suivre. Je devais être ça et rien de moins.

Une étude publiée dans le Psychological Bulletin rapporte une montée en flèche du perfectionnisme chez les dernières générations.

Cela pourrait être des pressions sociétales – je ressens certainement constamment le poids des attentes.

Et il s’avère que les femmes sont plus touchées que les hommes. C’est peut-être parce que nous avons depuis l’enfance l’idée de plaire aux gens.

Je sais que j’ai ressenti ce fardeau insupportable tout au long de ma vie.

La maternité devait être irréprochable, la domesticité idéale et un lieu de travail de plus en plus impitoyable signifiait qu’il n’y avait pas de place pour l’erreur. Et n’oublions pas la compétitivité des médias sociaux, qui insistent sur une projection de vies immaculées et où tout ce qui n’est pas la perfection est considéré comme un échec.

Je ne suis pas surpris d’apprendre que la poursuite de la perfection peut nuire à notre santé – nous sommes plus susceptibles de souffrir de dépression et d’anxiété et même d’avoir des troubles de l’alimentation.

J’ai fait un travail à la télévision en octobre dernier et, comme pour tous les programmes de nos jours, il y avait des psychologues partout – les soins et le suivi sont maintenant aussi cruciaux qu’un microphone et une caméra.

Ce qui est ressorti de mes conversations avec eux, c’est le fait que je devais arrêter d’essayer de me consacrer à 100 % à absolument tout ce que je faisais. Parce que c’était juste épuisant.

Cela me fatiguait et nuisait à ma santé mentale.

Cette poursuite persistante ne faisait pas que drainer mon énergie – parce que c’est irréalisable, j’étais aussi constamment en manque.

J’avais l’impression que je n’y arriverais jamais complètement, où qu’il y ait.

J’essayais d’être tout pour tout le monde et je ne me sentais jamais assez bien. Je suis parfaitement conscient que j’ai fait ça toute ma vie.

Le pire, c’est que c’était très profondément enraciné.

Repassage et tonte

Je n’y ai jamais vu une poursuite de la perfection absolue mais plutôt que je me critiquerais constamment s’il n’y avait pas certaines normes – à la maison, dans le jardin, avec les enfants, au travail. Je m’arrêtais rarement et laissais faire les choses.

Savoir que le repassage doit être fait ou que les pelouses doivent être tondues et que ne pas faire ces choses était initialement une torture mentale Crédit : Instagram

J’ai été chargé par lesdits psychologues d’essayer de lâcher prise. Petit à petit. Essayez d’arrêter d’atteindre l’inatteignable et d’aller plus doucement avec moi-même.

En toute honnêteté, je ne savais pas comment. Je me punirais, je me battrais si je ne faisais pas quelque chose tout le temps. S’il y avait du temps dans la journée, je devrais « faire ». Je n’ai jamais compris que mon esprit et mon corps avaient désespérément besoin d’une pause.

Et tout ça à près de 54 ans.

J’ai été tellement programmé pour des attentes spécifiques, mais ce n’étaient pas toujours les attentes des autres – elles étaient souvent les miennes. Je dois avouer que je n’ai pas beaucoup aimé les confinements que nous avons dû endurer mais ils m’ont au moins forcé à ralentir et à prendre du temps.

Je me suis retrouvé à plus d’une occasion à me détendre sur le canapé – à ne rien faire.

C’est bien sûr à quoi servent les canapés, mais pour moi, voir une maison dans un aussi léger désarroi, sachant que le repassage doit être fait ou que les pelouses doivent être tondues et que ne pas faire ces choses était initialement une torture mentale.

J’ai lutté très mal avec l’inquiétude de l’impeccabilité.

C’était une pression constante. Le stress de laisser les choses inachevées était parfois insupportable.

J’ai fait des changements dans ma vie, je suis beaucoup plus heureux Crédit : Rex

Je devais rejeter les pensées qui me poussaient et me poussaient vers l’insaisissable et l’insurmontable. C’était une tâche en soi et ça a été un combat mais j’y arrive.

Je ne peux pas parler au nom des hommes mais je vois ce genre de comportement chez beaucoup de femmes, et je dois admettre que depuis que j’ai fait des changements dans ma vie, je suis beaucoup plus heureuse.

Je n’avais jamais eu la moindre idée du bonheur que de s’écailler sur le canapé et de ne rien faire pouvait apporter.

Je ne l’ai vraiment pas fait.

Je sais que j’ai choqué mes proches – ceux qui me disent depuis des années que je devrais simplement me détendre et arrêter d’être si obsédé par les choses.

Ils doivent encore me mettre au rang de temps en temps lorsque les compulsions prennent le dessus sur moi, mais se sont réjouis du plaisir que j’ai trouvé à ne pas toujours rechercher l’excellence car ils voient une amie, une mère, une ex-femme plus équilibrée.

Je m’appelle Ulrika et je suis une perfectionniste en convalescence.

EMMA EST UNE GAGNANTE DU MATCH J’ai assisté à beaucoup de matchs de football dans ma vie, j’en ai probablement regardé autant à la télé et j’ai perdu le compte des fois où j’ai roulé des yeux et je n’ai pas cru mes oreilles quand les commentateurs ont hurlé déchets. Pas toi, Tyldesley. On remonte loin. . . Mais l’une des grandes joies de l’Euro – en dehors bien sûr de la finale demain – a été d’écouter Emma Hayes, manager de Chelsea Women, sur ITV. Ses idées et ses analyses tactiques ont apporté tellement de clarté et de couleur au jeu. Elle est concise mais chaleureuse et fait preuve d’une grande humilité sans perdre de statistiques insignifiantes. Ses compétences en communication sont incomparables et sa connaissance du jeu lui-même signifie qu’à l’insu des téléspectateurs, elle éduque tout en parlant. J’adore Emma Hayes.

J’envie la femme plus âgée du jeune Harry

IL n’y a pas une cellule dans mon corps qui aime le jeune dieu de la pop Harry Styles.

Ma fille aînée était obsédée par lui à l’apogée de la renommée de One Direction et portait un t-shirt disant: « Vous pouvez m’appeler Mme Styles », ce qui à la réflexion était un peu inapproprié car elle n’avait que 12 ans.

Il n’y a pas une cellule dans mon corps qui aime le jeune dieu de la pop Harry Styles Crédit : Getty

Mais j’ai compris – il est mignon, tatoué et a une voix profonde et sensuelle. Il ressemble également à l’enfant amoureux de Mick Jagger, il a donc une fausse réputation héritée qui le précède.

Mais quand je le vois avec sa nouvelle flamme, Olivia Wilde, je ressens de l’envie. Il a 27 ans, le même âge que mon fils, alors qu’elle en a 37 et est maman de deux jeunes pinces.

Cette semaine, Styles et Wilde ont semblé adorés sur le bateau de quelqu’un sur une mer quelque part. Ils ont été pris au plus profond d’une conversation, au fond d’un baiser, au fond d’une sorte de danse. Il y a clairement un lien profond. Et tout cela malgré la différence d’âge.

Dans la société, nous trouvons toujours plus inconfortable de voir une femme senior avec un homme junior que l’inverse, mais nous nous y habituons de plus en plus.

Quand je vois Harry avec sa nouvelle flamme, Olivia Wilde, je ressens de l’envie. Il a 27 ans, le même âge que mon fils, alors qu’elle en a 37 et maman de deux jeunes pinces Crédit : BackGrid

J’ai dit à quel point j’aime l’idée. J’aime la perspective d’un jeune homme énergique, plein de vie, qui pourrait s’amuser dans la vie d’une femme plus âgée.

Il se peut que Styles soit unique en son genre.

Peut-être que le jeu de la célébrité l’a forcé à grandir rapidement et à mûrir avec confiance, car la grande majorité des jeunes gars que j’ai rencontrés ont été égocentriques, arrogants et un tantinet vaniteux. Je suis ici pour avoir tort.