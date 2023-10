BOSTON — Brad Stevens, parfois impassible, le patron du basket-ball des Boston Celtics, n’a pas pu cacher son sourire après avoir regardé une seule séance avec Jrue Vacation dans le groupe.

« Nous avons commis mille erreurs. Mais vous pouvez aussi voir qu’il y a cette chose qui est là », a déclaré Stevens lors d’une conférence de presse d’introduction mercredi, trois jours après l’échange des Celtics contre Holiday. « Il y a une unité. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir, une compétitivité.

« Et je pense qu’il l’apporte à tout le monde », a déclaré Stevens. « Je suppose simplement que c’est contagieux. »

Les Celtics ont reçu Vacation dimanche de Portland, où il a été envoyé dans le cadre de l’échange qui a transféré Damian Lillard à Milwaukee. L’accord a été conclu dimanche, la nuit précédant l’ouverture du camp d’entraîneurs, et Vacation s’est absenté de la piste de mardi et a regardé.

Un jour plus tard, avec Paul Pierce, membre du Celtics Hall of Fame, en tant que spectateur, Vacation a rejoint ses nouveaux coéquipiers dans leur stade et a donné le ton que l’équipe espère voir se terminer par un championnat.

« Il y avait juste une énergie électrique dans le gymnase au moment où nous parlons », a déclaré le copropriétaire Steve Pagliuca. « Paul Pierce s’est tourné vers nous et a dit qu’il n’avait jamais vu un morceau de la NBA dans toute sa carrière, qu’ils ont été aussi durs, aussi rapides et aussi longtemps. »

Bien qu’ils soient à égalité avec les Lakers de Los Angeles (et de Minneapolis) avec les 17 meilleurs championnats de la NBA, cela fait 15 ans que les Celtics ont accroché leur dernière bannière à TD Backyard. Ils ont atteint la finale de la Conférence japonaise à cinq reprises au cours des sept dernières saisons – se qualifiant pour le match 6 de la finale de la NBA il y a deux ans – mais ils ne semblaient pas se rapprocher d’un autre titre.

Ainsi, lors d’un bouleversement hors saison, Stevens a échangé le garde de niveau et star défensive Marcus Smart contre Kristaps Porzingis, gagnant un grand homme All-Star mais abandonnant le joueur qui était le cœur émotionnel de l’équipe.

Dans Vacation, ils imaginent avoir comblé ce trou. Cela leur a valu le gardien Malcolm Brogdon, le sixième homme en titre de l’année de la NBA, et l’attaquant Robert Williams avec deux choix de première ronde, mais avec Vacation rejoignant les All-Stars Jayson Tatum et Jaylen Brown, Boston a rejoint Milwaukee. comme favoris 19/5 pour tout gagner, selon FanDuel Sportsbook.

«Nous incluons toutes les personnes que nous pouvons qui ajouteront du caractère, du dévouement et une expertise excessive. Malheureusement, nous laissons partir certains de ces gars-là », a déclaré le copropriétaire Wyc Grousbeck. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. Cependant, lorsque vous êtes en possession des Celtics, c’est ce que vous faites. Sinon, vous approchez quelqu’un d’autre.

Vacation a commencé sa carrière à Philadelphie, a passé les sept années suivantes à la Nouvelle-Orléans, puis a déménagé à Milwaukee en 2020-21, rejoignant Giannis Antetokounmpo pour remporter un titre NBA lors de sa première saison là-bas. L’année suivante, les Bucks ont perdu contre Boston en sept matchs en demi-finale de la Conférence japonaise, et Vacation a observé quelque chose sur la ville et ses fans.

« Les fans sont vraiment fous, et je suis fier d’en faire partie », a déclaré Vacation, qui a grandi à Los Angeles en tant que fan des Lakers. «Je connais une grande partie des dommages les plus probables à ma famille, mais je sais que c’est une ville ouvrière. Ils aiment les gens qui travaillent dur et y mettent tout leur cœur. Et c’est exactement le genre de personne que je suis, c’est-à-dire qu’à chaque fois que j’entre sur le terrain, je leur donne tout.

C’était également un indicateur de la carrière de Sensible à Boston. Le triple membre de l’équipe entièrement défensive et joueur défensif de l’année 2022 était apprécié à Boston – plus pour ses efforts que comme risque offensif qui a récolté en moyenne 11,5 points et 6,3 passes décisives la saison dernière.

Vacation a récolté en moyenne 19,3 points, 7,4 passes décisives et 5,1 rebonds l’année dernière, tout en égalant les 1,5 interceptions de Sensible. Grousbeck s’est assuré de constater qu’en plus de ses deux sélections All-Star et de ses cinq apparitions dans l’équipe entièrement défensive, Vacation est trois fois lauréat du prix du coéquipier de l’année de la NBA.

Il est également sous contrat pour deux saisons supplémentaires, mais Stevens a déclaré qu’ils commenceraient à parler d’une prolongation dès qu’ils seraient autorisés. L’accord place Boston au-dessus du nouveau « deuxième tablier » du plafond salarial, qui s’accompagne de pénalités élevées pour les groupes qui dépensent le plus.

« Nous n’avons pas du tout cligné des yeux », a déclaré Grousbeck, qui faisait partie du comité de possession qui a travaillé sur les restrictions. « Je suis conscient de tout cela. Nous allons dépasser le deuxième tablier et payer ces pénalités. et c’est la meilleure façon de vivre.

«C’est conçu pour que nous puissions avoir plus de concurrence. Nous sommes fantastiques avec les concurrents », a-t-il déclaré, « tant que nous gagnons. »

