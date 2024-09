JR Smith et Candice Patton de Flash accueillent leur premier bébé ensemble

JR Smith et Candice Patton sont officiellement parents d’un adorable petit garçon.

« Fils en Vierge. Né à la maison. Le cœur bat maintenant hors de ma poitrine. Amoureux pour toujours 💕👣 », Patton, 36 ans, a sous-titré un clip et des photos du nouveau-né du couple. via Instagram le vendredi 27 septembre. Smith, 39 ans, a partagé d’autres photos adorables de leur enfant via son propre Instagram un jour plus tard, y compris une photo de lui portant son fils avec un bras.

Plusieurs célébrités ont félicité le duo dans les commentaires du post de Patton, dont plusieurs de ses anciennes co-stars de la CW. « Félicitations!! ❤️, » Grant Gustinqui a joué aux côtés de Patton dans L’éclaira commenté, tandis que Légendes de demain étoile Caity Lotz a écrit : « Cousins ​​!!! ❤️❤️❤️❤️.”

Superman et Loïs‘ Elizabeth Tulloch a dit à Patton qu’elle « va être une si bonne maman » dans un commentaire de sa part, ajoutant : « Je suis incroyablement heureuse pour toi ! Je t’envoie des SMS – je dois t’envoyer le livre préféré de Viva quand elle était bébé. Batwoman alun Camrus Johnson a écrit avec enthousiasme : « AHHHHHHHHH J’AI UN NEVEU ! », tandis que Légendes de demainc’est Brandon Routh a commenté: « Tout l’amour et toutes les félicitations !!! »

Patton et Smith n’ont pas partagé plus de détails sur leur enfant, y compris son anniversaire ou son nom.

La nouvelle du bébé du couple arrive près de cinq ans après l’ex-épouse de Smith, Bijou Harrisl’a accusé d’avoir une liaison avec Patton. « Mon Dieu, je voudrais soulever mon mari et te demander, Seigneur Dieu le Père, de le couvrir de ton sang », a déclaré Harris, qui a épousé l’ancien joueur de NBC en 2016, dans une vidéo Instagram supprimée depuis. «Je demande au nom puissant de Jésus que tu ailles vers lui là où il se trouve en ce moment et que tu le secoues, mon Dieu. Vous le secouez et vous l’excitez. . . Je demande que partout où il est fauché, tu le répares [and] guéris-le.»

Dans la vidéo, Harris a également prié pour que Patton reçoive « grâce et miséricorde » pour avoir prétendument poursuivi son mari. Patton n’a pas commenté publiquement le scandale à l’époque, mais Smith a répondu aux accusations de Harris dans une déclaration Instagram Story peu de temps après.

« Aucune arme formée contre moi », a-t-il écrit en décembre 2019. « IG n’est pas un endroit pour les relations !! Mais Dieu m’a dit de vous dire que je suis séparé depuis des mois. Il ne comprend pas pourquoi son enfant n’a pas mentionné cela… #C’est tout. (Smith serait père de trois enfants, dont deux avec Harris.)

On ne sait pas si les ex se sont légalement séparés, si Smith et Patton se fréquentent officiellement et depuis combien de temps ils sont ensemble. (Nous chaque semaine a contacté les représentants de Smith et Patton pour commentaires.)

L’annonce de l’arrivée de leur bébé a marqué la première publication de Patton sur Instagram depuis juin 2023. Smith, quant à lui, partage fréquemment un aperçu de sa vie de famille avec ses fans via les réseaux sociaux. « La vie ces derniers temps! » il a sous-titré un montage de photos récentes d’enfants via Instagram le 21 août.

En février dernier, il avait partagé des photos amusantes de ses deux filles vêtues de tenues de vieille dame. « Joyeux 100ème jour d’école à ces petites vieilles dames ! 🤣 », a-t-il écrit aux côtés du Des clichés Instagram.