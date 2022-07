JR Smith brille lors de l’événement “HBCU’s Rising” de UNINTERRUPTED & Toyota

Fierté Aggie !

2 fois champion de la NBA devenu étudiant A&T en Caroline du Nord JR Smith a apporté sa fierté d’Aggie à Toyota Tundra et à l’expérience de projection exclusive “HBCU’s Rising” d’UNINTERRUPTED où les invités ont profité d’un bar ouvert, d’une station photo à 360 °, de bouchées savoureuses, de produits gratuits et d’un premier aperçu des docuseries “HBCU’s Rising” après Smith’s voyage à l’institution légendaire.

Le Jonesboro High School Majestic Cardinals Marching Band a escorté l’invité d’honneur jusqu’à l’événement avec une entrée électrique qui a séduit la foule parsemée de participants notables, notamment Donnel Jones, Polow Da Don, Erica Dixonet plus.

JR Smith a offert de brèves remarques et un chant animé “Aggie Pride” pour tous ses collègues partisans de North Carolina A&T dans le bâtiment.

Il a poursuivi en exprimant sa sincère appréciation pour son expérience HBCU et pourquoi le pivotement était si important pour lui et sa famille.

“Pour moi, venir dans une HBCU a été l’une des meilleures décisions de ma vie”, a-t-il déclaré. « J’ai la chance d’avoir quatre petites filles qui m’admirent, ma mère et mes grands-parents me regardant. Quand je pense à ma lignée, je veux être du bon côté de l’histoire en tant que l’une des personnes qui ont fait avancer notre peuple et l’ont mis dans une meilleure position.

Regardez les sélections de l’événement ci-dessous :

Après une carrière réussie de seize ans dans la NBA, le double champion a décidé de retourner à l’école et s’est inscrit au célèbre North Carolina A&T pour poursuivre ses études de premier cycle.

Repêché tout droit sorti du lycée en 2004, Smith a d’abord laissé passer l’opportunité d’assister à North Carolina A&T où il joue dans l’équipe de golf et a été nommé athlète académique de l’année avec un 4.0 GPA.

À 36 ans, il montre aux jeunes enfants noirs et bruns l’importance de l’éducation tout en prouvant qu’il n’est vraiment jamais trop tard pour retourner à l’école.

Inspirant, motivant et ambitieux, le parcours de JR Smith transparaît dans les docuseries en 4 parties “HBCU’s Rising” où il emmène les téléspectateurs sur le campus pour partager tout ce qu’il aime sur la culture et la communauté de North Carolina A&T.

Tout au long de la série, les téléspectateurs rencontreront des membres de la communauté qui parlent des traditions spéciales, des événements culturels et de la riche histoire qui rendent son expérience HBCU vraiment unique.

“HBCU’s Rising” est en direct sur la chaîne YouTube d’UNINTERRUPTED.