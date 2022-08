Jr.nttr faisant ses débuts à Hollywood; Découvrez la liste des stars du sud de l’Inde qui ont déjà travaillé dans des films hollywoodiens

Stars du Sud à Hollywood: Les acteurs et actrices de Bollywood travaillent à Hollywood ces jours-ci. Priyanka Chopra Jonas, Amitabh Bachchan, et d’autres ont déjà gagné leur nom dans l’industrie hollywoodienne. Alia Bhatt est également prête pour ses débuts à Hollywood. Maintenant, nous savons que la superstar du sud de l’Inde Jr. NTR fait également ses débuts à Hollywood. Il est officiellement confirmé que Jr. NTR a également beaucoup aimé le script. Le film va être un thriller d’action Hollywood Netflix. Dhanush et Rajinikanth ont également joué des rôles dans les films hollywoodiens. Jetons un coup d’œil aux acteurs du sud de l’Inde qui ont également joué dans des films anglais.