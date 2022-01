Jr NTR sur le tournage du magnum opus de SS Rajamouli « RRR »

Tout au long du calendrier de tournage de plus de 200 jours de « RRR », Jr NTR a ressenti le poids de l’ambition du cinéaste SS Rajamouli, qui, selon l’acteur, l’a inspiré à donner le meilleur de lui-même pour le drame d’action tant attendu.

Le film Telugu, qui se déroule dans l’Inde pré-indépendante, raconte la vie de deux combattants de la liberté – Alluri Sitarama Raju, joué par Ram Charan et Komaram Bheem, essayé par Jr NTR.

« RRR », étant la suite de Rajamouli au blockbuster révolutionnaire « Baahubali », a suscité l’intérêt des fans depuis son annonce en 2018.

Dans une interview avec PTI, NT Rama Rao Jr, connu parmi les fans sous le nom de Jr NTR, a déclaré qu’il avait tourné le film avec la conscience que c’était une « responsabilité » de tout donner. « J’ai ressenti le fardeau, constamment, tous les jours. Comment pouvez-vous survivre si vous n’avez pas cette pression sur vous? Vous devez vous rappeler que vous faites partie de la vision de quelqu’un, qui a cru et investi en vous. Oubliez le l’argent, c’est une autre chose, mais il vous a fait confiance avec son matériel, vous devez donc lui rendre justice, il y avait une responsabilité », a déclaré Jr NTR.

L’acteur de 38 ans a crédité Rajamouli pour sa conviction inébranlable, qui a aidé l’équipe à travailler sur le film que le réalisateur avait envisagé.

Par exemple, même si l’équipage était en pause, Rajamouli travaillait constamment pour améliorer le projet. Le cinéaste appelait Jr NTR et discutait avec lui des nuances d’une scène afin que l’acteur ne se sente jamais déconnecté de son personnage.

« Vous devez avoir les bonnes personnes autour de vous et un réalisateur fantastique comme Rajamouli pour vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Le voyage pour » RRR « a exigé ce genre d’investissement émotionnel et physique. Quand nous étions à la maison et que nous ne tournions pas, nous étions des exercices donnés pour ne pas s’éloigner du film.

« Il m’appelait et discutait des scènes, disait que les expressions de mon personnage auraient dû être davantage exploitées à certains endroits. J’ai donc dû rassembler toutes les pensées, me souvenir du moment et revenir à la scène. Je devais être complètement impliqué, immergé dans le film », a-t-il ajouté.

L’ampleur de « RRR » est plus grande que celle des trois précédentes collaborations de l’acteur avec le réalisateur de 48 ans.

Le duo a d’abord travaillé ensemble dans le film d’action « Student No 1 » en 2001, suivi de « Simhadri » en 2003 et de la comédie d’action fantastique « Yamadonga » en 2007.

Jr NTR a déclaré que Rajamouli est peut-être l’un des rares réalisateurs du pays à pouvoir vraiment défier un acteur. Avec Komaram Bheem, un révolutionnaire avec lequel l’acteur connaissait bien, Rajamouli a ajouté plus de couches et a présenté un nouveau personnage.

« RRR » tente de combler le vide historique où les deux combattants de la liberté, qui appartenaient à la même époque, ont quitté la maison sans aucune trace de ce qu’ils ont fait pendant quatre ans avant de revenir et de commencer à se battre pour le peuple.

« Une fois que vous êtes devenu un personnage de Rajamouli, vous voulez vous donner à 100 %. Vous ne voulez tout simplement pas vous contenter de 50 % ou de 80 %. Vous voulez qu’il le fasse sortir de son siège, quand il vous regarde sur le moniteur, et vous dire un ‘D’accord !’

« Vous voulez entendre ça. Travailler avec lui est un défi mais j’ai toujours aimé ça. La beauté est qu’il s’est aussi constamment mis au défi en tant que cinéaste. Il a gagné ce respect. En tant qu’acteur, c’est ce que vous voulez, obtenir un réalisateur qui peut vous pousser, vous faire sentir vulnérable parfois », a-t-il ajouté.

Le film est également salué pour avoir réussi un coup de casting avec Jr NTR et Charan ensemble dans un projet.

L’acteur a déclaré qu’il était conscient que le genre des films multi-stars s’était pratiquement estompé, mais espérait que « RRR » déclencherait la tendance compte tenu de la quantité de films pan-indiens réalisés aujourd’hui.

« RRR » met également en vedette Alia Bhatt et Ajay Devgn.

« Quelque part, nos industries ont cessé de faire des films multi-stars. Avec ‘RRR’, un film multi-stars en telugu arrive après, probablement, 30 ans. Je pense que ‘Karan Arjun’ était le dernier film hindi où deux stars massives, égales de stature, se sont réunis pour un film. Des stars ayant une personnalité, un talent et un suivi égaux. Pourquoi cela s’est-il arrêté, je n’ai pas de réponse. Mais peut-être que cela recommencera.

« Il va maintenant y avoir beaucoup d’échanges culturels, avec des films croisés et multi-stars. C’est bien de nous appeler une grande industrie cinématographique indienne. Je suis si fier qu’en tant qu’acteur, je fasse partie de cette époque . Une époque qui était auparavant fermée, maintenant elle s’ouvre et nous unit tous ensemble. Je me sens vraiment béni », a-t-il ajouté.

« RRR » devrait arriver dans les salles de cinéma le 7 janvier. Le film sortira également en hindi, tamoul, malayalam et kannada.