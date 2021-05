Jr NTR s’isole après avoir testé COVID-19 positif et demande aux fans de ne pas s’inquiéter

L’acteur Telugu Jr NTR a annoncé lundi 10 mai qu’il avait été testé positif au COVID-19. L’acteur a annoncé la nouvelle via son pseudo Twitter et a demandé aux fans de ne pas s’inquiéter. L’acteur et sa famille sont désormais isolés.

«J’ai été testé positif pour Covid19. Plz ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Ma famille et moi nous sommes isolés et nous suivons tous les protocoles sous la supervision de médecins. Je demande à ceux qui sont entrés en contact avec moi ces derniers jours de se faire tester. Restez en sécurité », a écrit Jr NTR dans le post Twitter.

Jr NTR sera ensuite vu aux côtés de Ram Charan dans « RRR » de SS Rajamouli, qui marque également les débuts à Tollywood de la superstar de Bollywood Alia Bhatt. L’acteur Ajay Devgn et Shriya Saran seront également vus dans le film.

Situé dans le contexte de l’ère pré-indépendante des années 1920, «RRR» est basé sur la vie de Komaram Bheem et Alluri Seethrama Raju, respectivement joués par Jr NTR et Ram Charan. Bhatt jouera le personnage de Sita face à Ram Charan. Le film sortira en telugu, tamoul, hindi, malayalam, kannada et dans d’autres langues indiennes.

Le mois dernier, Alia Bhatt avait été testée positive pour le coronavirus tandis que plus tôt cette année, la co-star Ram Charan avait également été testée positive pour le virus. En 2020, le directeur de ‘RRR’ Rajamouli avait également été testé positif au COVID-19.

Le 6 mai, la distribution de «RRR» a partagé un message vidéo avec la légende: «Portez toujours un masque Faites-vous vacciner quand c’est disponible. #StandTogether to Stop The Spread of # COVID19 in India». La vidéo présente Alia Bhatt, Ajay Devgn , Ram Charan, Jr. NTR et le directeur, SS Rajamouli, réitérant l’importance de suivre les protocoles et de rester en sécurité à l’époque actuelle.

Le très attendu film Pan-India sortira dans le monde entier le 13 octobre 2021, à l’occasion des fêtes de Dusshera.