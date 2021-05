SS Rajamouli a réalisé ‘RRR’ est l’un des films les plus attendus qui a Jr NTR et Ram Charan aux côtés d’Alia Bhatt, Olivia Morris, Ajay Devgn, entre autres, dans des rôles clés.

«RRR» s’inscrit dans le contexte de l’ère de l’indépendance. Le drame d’époque est centré sur la vie des combattants de la liberté Komaram Bheem et Alluri Sita Ramaraju. Il sera publié en telugu, tamoul, hindi, malayalam, kannada et dans d’autres langues indiennes.

Cependant, le tournage de «RRR», qui devrait sortir cette année en octobre, a été suspendu pendant un certain temps au milieu de la pandémie. On pense que certaines parties doivent encore être tournées avec Alia Bhatt.

Et alors que plusieurs cinéastes ont soit poussé la sortie de leur film, soit opté pour une sortie OTT en raison de la flambée des cas de COVID dans le pays, il y a des spéculations selon lesquelles le film à méga budget, « RRR », comme de nombreux films du Sud, pourrait opter pour une version OTT également. De plus, étant donné que « Radhe: Your Most Wanted Bhai » de Salman Khan a choisi d’aller de l’avant avec la sortie avec une sortie en salle limitée combinée à la chute du film également sur OTT, n’est qu’une indication d’un changement de paradigme dans le secteur du cinéma. et comment il est susceptible de changer dans les prochains jours.

Mais écrasant toutes ces rumeurs sur une sortie OTT, Jr NTR a déclaré que les réalisateurs allaient attendre aussi longtemps que nécessaire pour sortir le film en salles.

«RRR n’a jamais été envisagé pour une version OTT. Certains films doivent être appréciés en tant que communauté sur grand écran. Aimeriez-vous regarder Baahubali ou Jurassic Park ou Avengers sur OTT? Non. Nous n’avons jamais pensé à faire ça, nous étions prêts à attendre les cinémas. Nous avons une lueur d’espoir, nous savons que les gens reviendront pour regarder des films. L’Inde vit au cinéma. Nous les prenons très au sérieux en tant que public. RRR est l’un de ces films « , a déclaré NTR Jr qui joue Bheem dans RRR à Deadline.

De plus, il a déclaré qu’il pensait que « RRR », pour sa distribution et son histoire, pourrait être le film qui pourrait ramener les cinéphiles dans les salles lorsque les cinémas rouvriront après que la deuxième vague du virus soit sous contrôle. Il était également sûr que «RRR» avait la capacité de faire une brèche au box-office mondial, c’est-à-dire quand il sortira en salles bien sûr!

Pendant ce temps, la star de Telugu a déclaré lundi qu’il avait été testé positif pour Covid-19. L’acteur a ajouté qu’il s’était isolé des autres.

« J’ai testé positif pour Covid19. Plz ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Ma famille et moi nous sommes isolés et nous suivons tous les protocoles sous la supervision de médecins. Je demande à ceux qui sont venus contactez-moi au cours des derniers jours pour vous faire tester. Restez en sécurité », a-t-il tweeté.