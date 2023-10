Jr NTR est intronisé dans la branche des acteurs de l’Académie, les fans l’appellent « la fierté de l’Inde »

Avec Jr NTR, Ke Huy Quan, Marsha Stephanie Blake, Kerry Condon et Rosa Salazar sont les derniers membres à rejoindre la classe d’acteurs membres de l’Académie.

La superstar Telugu Jr NTR est le dernier acteur indien à rejoindre la marque des acteurs de l’Académie après que son film RRR, avec Ram Charan et réalisé par SS Rajamouli, soit devenu le premier long métrage à remporter un Oscar plus tôt cette année. La superstar mondiale a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu en mars.

Aux petites heures du jeudi 19 octobre, l’Académie a pris ses réseaux sociaux et a partagé le nom des cinq acteurs qui ont rejoint ses membres cette année. Outre Jr NTR, les autres acteurs inclus dans la liste sont Ke Huy Quan, Marsha Stephanie Blake, Kerry Condon et Rosa Salazar.

« Entre les mains compétentes de ces interprètes dévoués et talentueux, les histoires transcendent les limites de l’imagination, prenant une existence tangible et viscérale qui captive les spectateurs du monde entier. Grâce à leurs expressions nuancées, leurs gestes convaincants et leurs représentations authentiques, ils comblent le fossé entre fiction et réalité, nous permettant de nous voir dans les luttes, les joies et les triomphes des personnages qu’ils donnent vie. L’Académie est ravie d’accueillir Ke Huy Quan, Marsha Stephanie Blake, Kerry Condon, NT Rama Rao Jr. et Rosa Salazar à la branche des acteurs », lit-on dans le message.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Jr NTR sera ensuite vu dans l’artiste bourré d’action Devara. Janhvi Kapoor et Saif Ali Khan jouent le rôle de la principale dame et du principal anagoniste du réalisateur Koratala Siva. Le film devrait sortir en salles le 5 avril de l’année prochaine en langues telugu, hindi, tamoul, kannada et malayalam.

L’acteur Simhadri est prêt à faire ses débuts à Bollywood dans War 2, dans lequel il sera vu aux côtés de Hrithik Roshan. Le film est la suite du blockbuster War de 2019 et serait réalisé par Ayan Mukerji de renommée Brahmastra. Les réalisateurs prévoient de sortir le film le 25 janvier 2025.

