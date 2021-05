Jr NTR demande aux fans de ne pas fêter son anniversaire au milieu de la pandémie le 20 mai | Actualités régionales

Hyderabad: La star de Telugu Jr NTR s’est rendue sur Twitter mercredi pour écrire une note aux fans, leur demandant de ne pas fêter son anniversaire cette année le 20 mai.

Il a intitulé la note comme «Un appel humble» et a expliqué comment le pays était en guerre contre le COVID-19. Il les a exhortés à suivre tous les protocoles COVID et à rester à la maison.

« Mes chers fans, un grand merci à chacun d’entre vous. J’ai vu vos messages, vos vidéos et vos bons voeux. Vos prières m’ont permis de continuer et je vous suis redevable de cet amour. Je le fais. très bien et j’espère avoir un résultat négatif bientôt. Chaque année, l’affection que vous avez manifestée à l’occasion de mon anniversaire est quelque chose que je chéris vraiment. Mais en ces temps difficiles, le plus grand cadeau que vous puissiez me faire est de rester à la maison et de suivre les environs. règles de verrouillage », a-t-il écrit.

Il a ajouté: «Notre pays est en guerre contre le COVID-19. Notre communauté médicale et les travailleurs de première ligne mènent une guerre désintéressée et infatigable. De nombreuses personnes ont perdu leurs proches et leurs moyens de subsistance. Ce n’est pas le moment des célébrations. C’est le moment. pour montrer notre solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. Soutenir les uns les autres et tendre la main à ceux qui en ont besoin. Quand tout cela sera terminé et que la guerre contre le COVID-19 sera gagnée, nous fêterons ensemble. Portez un masque. Restez à la maison. Jai Hind. «

L’acteur a été testé positif au virus il y a quelques jours. Il s’est rendu sur Twitter pour partager cette mise à jour de santé avec ses fans et a ajouté qu’il s’était mis en quarantaine.

Jr NTR a aligné le prochain méga projet de SS Rajamouli « RRR ». Il partagera l’écran avec Ram Charan ainsi qu’avec Alia Bhatt et Ajay Devgn dans le film.