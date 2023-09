JPS approuve un accord avec Frewsburg pour les chauffeurs de bus | Actualités, Sports, Emplois

Les écoles publiques de Jamestown s’associent à Frewsburg pour le transport des élèves.

Les membres du conseil scolaire ont approuvé la semaine dernière un accord intermunicipal avec la Frewsburg Central School qui se poursuivra jusqu’au 30 juin 2024.

Comme indiqué dans l’accord, JPS « n’a pas été en mesure de recruter ou d’embaucher suffisamment d’employés pour fournir les services de transport requis à ses étudiants. »

Il lit en outre, « Frewsburg CSD a accepté de fournir, sur une base limitée et temporaire, un soutien à Jamestown par l’intermédiaire de chauffeurs de bus de Frewsburg CSD, d’agents de bus ou de mécaniciens transportant les étudiants de Jamestown CSD. »

JPS remboursera Frewsburg pour les services.

Le Dr Kevin Whitaker, directeur des écoles publiques de Jamestown, a expliqué plus en détail l’accord après la réunion de la semaine dernière.

« S’ils ont des chauffeurs ou des assistants de remplacement qu’ils n’utilisent pas, et que nous pourrions en avoir besoin, nous pouvons les utiliser », Whitaker a déclaré aux journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé si le district embauchait toujours des chauffeurs, Whitaker a répondu : « Bien sûr, nous recherchons toujours tout le monde. Donc, si quelqu’un souhaite devenir chauffeur de bus, moniteur, paraprofessionnel, enseignant, gardien ou préposé à l’entretien, nous recherchons n’importe qui.

Le district a déjà tenté de répondre à ses besoins en chauffeurs de bus.

Au cours de l’été, le conseil scolaire a approuvé un protocole d’accord entre le district et la Jamestown Support Staff Association, la Jamestown Teachers’ Association et la Jamestown Principals’ Association concernant les primes disponibles pour les chauffeurs de bus actuels et potentiels.

Les nouvelles recrues qui restent employées comme chauffeur de bus pendant 60 jours civils recevront une prime de 250 $ suivie de 500 $ s’ils restent employés pendant 150 jours et de 250 $ supplémentaires s’ils restent dans le district pendant toute l’année scolaire 2023-2024.

Le district cherche également à conserver ses chauffeurs actuels. Ceux qui étaient employés pour l’année scolaire 2022-2023 et qui continuent de servir pendant l’année scolaire 2023-2024 recevront une prime de rétention de 1 000 $ qui sera divisée en deux versements en septembre et janvier 2024.

Tout chauffeur de bus actuellement employé peut également recevoir une prime de 250 $ s’il recommande à quelqu’un de devenir chauffeur. Le nouvel employé doit travailler à temps plein pendant au moins 60 jours pour que la référence prenne effet.

Pour l’année scolaire 2023-2024, Jamestown, Frewsburg et Southwestern ont commencé à partager un superviseur des transports. Selon l’accord, John Spacht partagera son temps chaque semaine entre les districts : 40 % du temps à la Southwestern Central School, 35 % à Jamestown et 25 % à Frewsburg.

Spacht aidera à superviser les opérations de transport de chaque district.

Les écoles partageront également un chauffeur de bus en chef, Roger Bingham, Jr., qui sera responsable de la formation et du respect de la réglementation.







