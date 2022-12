JPN 0-1 ESP, scores d’Alvaro Morata ; CRC 0-1 GER, Serge Gnabry trouve le filet

Lire la suite

leur première place.

Luis Enrique commence avec Morata à la place de Marco Asensio à l’avant, après que l’attaquant ait marqué contre l’Allemagne et le Costa Rica en tant que remplaçant.

L’Espagne a également fait venir l’arrière gauche de Barcelone Alejandro Balde pour ses débuts internationaux, tandis que l’ailier Nico Williams est également titulaire, Jordi Alba et Ferran Torres abandonnant.

La Croatie et la Belgique s’affrontent au stade Ahmad Bin Ali alors que Hakim Ziyech a marqué à la quatrième minute tandis que Youssef En-Nesyri en a ajouté un autre à la 23e mais Nayef Aguerd a marqué un but contre son camp à la 40e pour le Maroc contre le Canada au stade Al Thumama en Doha à la Coupe du monde de football 2022.

Le groupe F est prêt pour une finition à succès alors que deux géants européens, la Croatie et la Belgique, frapperont des cornes dans leur quête pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Luka Modric and Co. sont dans une position plus confortable pour atteindre la phase à élimination directe tandis que la Belgique doit gagner à tout prix car elle occupe actuellement la troisième place de son groupe.

Japon contre Espagne

A quelle date se jouera le match entre le Japon et l’Espagne ?

Le match entre le Japon et l’Espagne se jouera le 2 décembre.

Où se jouera le match entre le Japon et l’Espagne ?

Le match entre le Japon et l’Espagne se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match entre le Japon et l’Espagne ?

Le match entre le Japon et l’Espagne débutera à 00h30 IST, le 2 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre le Japon et l’Espagne ?

Le match entre le Japon et l’Espagne sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre le Japon et l’Espagne ?

Le match entre le Japon et l’Espagne sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Costa Rica vs Allemagne

À quelle date se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Costa Rica et l’Allemagne ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre le Costa Rica et l’Allemagne aura lieu le 2 décembre, vendredi.

Où se jouera le match Costa Rica vs Allemagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Costa Rica et l’Allemagne se jouera au stade Al Bayt.

À quelle heure commencera le match Costa Rica vs Allemagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Costa Rica et l’Allemagne débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Costa Rica vs Allemagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Costa Rica vs Allemagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Costa Rica vs Allemagne Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Costa Rica vs Allemagne Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

