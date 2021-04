L’unité de gestion de patrimoine de JPMorgan lance une importante campagne publicitaire alors qu’elle tente de se faire aimer des jeunes investisseurs.

C’est la première campagne publicitaire multicanal du groupe depuis l’entreprise a replié certaines opérations de gestion de fortune en une unité en décembre 2019. Cette unité comprend ses conseillers financiers en succursale et en bureau, ses services de conseil à distance et ses offres d’investissement autogéré et d’investissement automatisé.

Le PDG de l’unité de gestion de fortune Kristin Lemkau a dit à Barron’s plus tôt ce mois-ci qu’il vise à doubler le nombre de clients de dépôt Chase qui investissent avec l’unité de gestion de patrimoine. La société ne partagerait pas de calendrier pour cet objectif.

Cela survient également pendant une période chaude pour l’investissement de détail, les principaux courtiers en ligne, notamment Charles Schwab, TD Ameritrade, E-Trade et Robinhood, qui voient leur activité augmenter. Charles Schwab a ajouté un record de 3,2 millions de nouveaux clients au premier trimestre 2021, soit plus de nouveaux comptes que dans l’ensemble de 2020. JPMorgan a refusé de partager le nombre de ses clients d’investissement autogéré ou d’investissement automatisé.

Dipti Kachru, directeur du marketing du groupe américain Wealth Management, a déclaré que JPMorgan avait une forte notoriété et une forte crédibilité de la marque, mais que de nombreux jeunes investisseurs considèrent la marque comme étant hors de portée pour eux-mêmes.

« Nous savons que nous avons affaire à une perception où nous ne sommes pas accessibles aux jeunes investisseurs. Nous voulons changer cela », a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que la campagne cherchait également à renforcer ce qu’est l’unité de gestion de patrimoine et à stimuler la croissance.

Certains messages sont inspirés par des ambitions – certaines publicités numériques contiennent des messages tels que «La vie que vous envisagez est l’œuvre de notre vie». D’autres décrivent des offres comme ses conseillers, montrant des clients entrant dans une succursale et parlant à l’un d’eux. La société, qui a travaillé avec l’agence WPP Swift sur la campagne, a déclaré qu’elle cherchait à atteindre plus de 30 millions de consommateurs américains avec la campagne via des publicités télévisées, vidéo, sociales, audio et numériques.

« Il était important pour nous de ne pas simplement dire ce que nous allons faire, mais de montrer comment nous le faisons et de le démontrer clairement », a déclaré Kachru. «C’est une sorte d’espace assez encombré et marchandisé… Comment pouvons-nous apporter 200 ans d’expertise et de crédibilité dans cet espace, notre investissement dans la technologie et le numérique et faire en sorte que cela fonctionne au service du client de manière plus personnelle? le fil qui lie le travail ensemble. »

Kachru a déclaré que la campagne tentait d’attirer l’attention à la fois de ceux qui sont complètement novices en matière d’investissement et de ceux qui sont peut-être des investisseurs plus matures qui travaillent avec d’autres entreprises mais qui pourraient être à la recherche de conseils plus personnalisés.

«Nous savons qu’il y a du travail à faire pour sensibiliser davantage de clients à la façon dont nous pouvons les servir sur le marché, dont beaucoup ont en fait une relation avec nous chez Chase aujourd’hui», a-t-elle déclaré. Ces clients peuvent avoir un compte de dépôt ou un compte de crédit avec Chase, mais investissent dans une autre entreprise, a-t-elle déclaré. «Il y a des avantages inhérents à élargir leur relation avec nous, en particulier en intégrant la partie investissement de l’histoire de manière transparente dans l’application avec laquelle ils interagissent chaque jour.»