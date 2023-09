JPMorgan va proposer des services de paie en ligne

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, a versé milliards de dollars investis dans la technologie ces dernières années. Cela fait partie d’une bataille plus vaste pour la fidélité des clients particuliers et professionnels américains en tant qu’acteurs de la technologie financière, notamment Pay Pal et Carré se transforment en prestataires à tout faire qui menacent les banques traditionnelles. Les deux les entreprises ont les leurs paie prestations de service.

« Si vous êtes client des solutions de paiement Chase, vous pouvez accéder à la paie à partir du même endroit où vous effectuez vos opérations bancaires », a déclaré Reeves. « C’est la même expérience, avec les mêmes connexions et informations d’identification ; tout cela devient plus facile lorsqu’il s’agit d’un environnement de type guichet unique. »

En ce qui concerne les services de paie – une corvée universelle pour les propriétaires de petites entreprises, dont certains utilisent encore des chèques papier pour payer leurs employés – JPMorgan a décidé de s’associer à Gusto plutôt que de créer sa propre solution.

Un partenaire fintech comme Gusto est mieux à même de gérer la complexité de l’offre de services de paie à l’échelle nationale. Il existe des nuances dans chaque État, ville et comté qui rendent le secteur difficile à percer, selon Reeves.

L’utilisation de Gusto aidera JPMorgan à accélérer la mise sur le marché de ce service, qui sera mis en service d’ici fin 2024, selon une personne connaissant la situation. L’offre versera les salaires des employés, générera des documents fiscaux et des fiches de paie, et les déposera auprès des agences locales et nationales.

JPMorgan a 5 millions les petites entreprises clientes et plus de 200 000 utilisateurs de son offre de solutions de paiement, selon la personne.

Gusto a été fondée en 2011 et dessert 300 000 petites et moyennes entreprises. Sa dernière valeur était de 9,6 milliards de dollars. La startup est en concurrence avec des fournisseurs traditionnels et plus récents, notamment ADP, Intuit, Paychex et Rippling.