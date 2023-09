JPMorgan va payer 75 millions de dollars aux îles Vierges américaines pour régler le procès contre Epstein | Actualités économiques et commerciales

JPMorgan Chase a conclu des accords avec les Îles Vierges américaines (USVI) et l’ancien dirigeant Jes Staley pour résoudre les poursuites judiciaires pour trafic sexuel du financier en disgrâce Jeffrey Epstein, résolvant en grande partie un scandale qui pèse depuis des mois sur la plus grande banque américaine.

Les règlements concluent les derniers éléments d’un litige dans une saga impliquant des femmes qui ont déclaré qu’Epstein les avait agressées sexuellement et qui a impliqué certaines des personnalités les plus puissantes du monde de la finance et des affaires.

JPMorgan a déclaré que son accord de 75 millions de dollars avec l’USVI comprenait 30 millions de dollars pour soutenir des organisations caritatives, 25 millions de dollars pour renforcer l’application des lois afin de lutter contre la traite des êtres humains et 20 millions de dollars pour les honoraires d’avocat.

Les conditions du règlement entre la banque et Staley sont confidentielles.

En juin, JPMorgan a accepté de payer 290 millions de dollars pour résoudre les réclamations de dizaines d’accusateurs d’Epstein.

Epstein était client de JPMorgan de 1998 à 2013, date à laquelle la banque a mis fin à leur relation.

« Bien que le règlement n’implique pas de reconnaissance de responsabilité, la société regrette profondément toute association avec cet homme et n’aurait jamais continué à faire affaire avec lui si elle avait cru qu’il utilisait la banque de quelque manière que ce soit pour commettre ses crimes odieux », a déclaré JPMorgan. .

Le procureur général de l’USVI, Ariel Smith, a déclaré que le règlement était « une victoire historique pour les survivants et pour l’application de la loi par l’État, et qu’il devrait sonner l’alarme à Wall Street sur les responsabilités des banques en vertu de la loi en matière de détection et de prévention du trafic d’êtres humains ».

Les avocats de Staley n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un procès était prévu le 23 octobre.

Epstein est décédé en août 2019 dans une cellule de prison de Manhattan en attendant son procès pour trafic sexuel. Le médecin légiste de la ville de New York a qualifié sa mort de suicide.

Lacunes dans la surveillance

En juillet, USVI a déclaré qu’elle souhaitait que JPMorgan paie au moins 190 millions de dollars, dont une amende civile de 150 millions de dollars, et peut-être bien plus pour résoudre le procès.

USVI a déclaré que JPMorgan avait gardé Epstein comme un client précieux même après son arrestation en 2006 pour prostitution et son plaidoyer de culpabilité connexe deux ans plus tard, et a déclaré que certains responsables de la banque étaient restés en contact avec lui longtemps après son licenciement.

Les deux procès ont révélé des lacunes dans la surveillance des clients par JPMorgan, notamment de nombreuses communications dans lesquelles des employés ont exhorté la banque à cesser de faire affaire avec Epstein.

L’accord de mardi résout un problème de relations publiques rare pour Jamie Dimon, PDG de JPMorgan depuis 2006.

Dimon a témoigné sous serment en mai qu’il avait à peine entendu parler d’Epstein jusqu’à l’arrestation du financier en juillet 2019.

JPMorgan avait fait valoir que l’USVI était également responsable d’avoir permis le trafic sexuel d’Epstein en lui accordant des incitations fiscales et en renonçant aux exigences de surveillance, en échange d’argent et de cadeaux à des responsables locaux, dont une ancienne première dame.

Epstein possédait deux îles privées sur le territoire, dont une qu’il aurait achetée pour empêcher les spectateurs d’espionner sa mauvaise conduite sur l’autre.

En novembre dernier, l’USVI a conclu un règlement d’au moins 105 millions de dollars avec la succession d’Epstein.

Deutsche Bank, dont Epstein était client de 2013 à 2018, a conclu en mai un accord de 75 millions de dollars avec des femmes qui affirmaient qu’Epstein les avait agressées sexuellement.

Staley a quitté JPMorgan en 2013 et a ensuite occupé le poste de directeur général de Barclays pendant six ans.

JPMorgan voulait qu’il couvre ses pertes dans ses deux autres procès et qu’il perde huit années de salaire.

Staley a exprimé ses regrets pour son amitié avec Epstein et a nié avoir eu connaissance de son trafic sexuel.