JPMorgan utilise Advancing Black Wealth Tour pour renforcer la littératie financière

Photo : Steven CW Taylor et Salim Weldon de Steven Taylor Photography

L’écart de richesse raciale décrit la disparité de richesse entre les ménages noirs et blancs aux États-Unis. C’est significatif: au cours du premier trimestre de 2022, la famille noire moyenne avait 24 cents pour chaque dollar de richesse détenu par les familles blanches, selon à la Federal Reserve Bank de Saint-Louis .

“Nous voulons qu’il soit exploitable”, a déclaré Grant . “Nous ne voulons pas simplement parler aux gens, les inspirer, puis ils partent et oublient tout. Nous allons leur fournir des outils et des ressources très constructifs afin qu’ils puissent prendre ce qu’ils apprennent et agir en conséquence.”

“Lorsque nous regardons la communauté noire historiquement, il y a eu un écart très important en termes de sensibilisation à la manière de faire croître la richesse”, a déclaré Justin Grant, directeur exécutif de JPMorgan’s. Faire progresser les voies noires programme d’éducation et de formation. La tournée est une collaboration entre Advancing Black Pathways et les dirigeants locaux de la banque Chase.

L’étape la plus récente de la tournée était à Philadelphie au début du mois. Les arrêts précédents comprenaient également Los Angeles et la Nouvelle-Orléans. D’autres événements sont prévus pour 2023.

La tournée Advancing Black Wealth de la banque, lancée ce printemps, vise à donner aux participants les outils dont ils ont besoin pour gérer leurs finances et créer une richesse durable, même avec la menace d’une éventuelle récession à l’horizon.

Collectivement, l’écart de richesse raciale est estimé à au moins 14 billions de dollars, selon William A. Darity, Jr., directeur du Samuel DuBois Cook Center on Social Equity à Duke University. L’écart est passé de 11 billions de dollars en 2020 en raison de la perturbation de la pandémie de Covid-19, a-t-il déclaré.

D’octobre 2020 à fin 2021 JPMorgan a déployé ou engagé plus de 18 milliards de dollars pour atteindre cet objectif.

L’Advancing Black Wealth Tour de JPMorgan fait partie de un engagement de 30 milliards de dollars sur cinq ans la banque a créé en 2020 pour offrir des opportunités économiques aux communautés noires et latino-américaines. D’autres éléments de ses plans comprennent l’élargissement de l’accès aux prêts hypothécaires et aux services bancaires pour les communautés mal desservies.

Darity, qui est également la directrice fondatrice du Réseau de recherche sur les inégalités raciales et ethniques à Duke, a déclaré que de tels efforts commerciaux aident donc la communauté noire, mais que combler complètement l’écart de richesse raciale nécessite une approche à multiples facettes impliquant une action fédérale directe.

Lors de la récente étape de l’Advancing Black Wealth Tour à Philadelphie, des dirigeants de banques et des influenceurs financiers ont partagé la scène un samedi matin, offrant des informations à une foule de plus de 300 personnes. De nombreuses présentations se sont concentrées sur la façon dont les participants pourraient préserver et créer de la richesse même en période économique difficile.

“Depuis la nuit des temps, chaque fois qu’il y a eu une famine, il y a eu une fête après la famine”, a déclaré l’entraîneur financier Lynn Richardson lors d’une des premières séances de la journée. “Nous devons être prêts pour la montée, que la montée soit en stock, qu’elle soit dans l’immobilier, qu’il s’agisse d’un autre investissement.”

Dans une autre présentation, Milan Harris, fondatrice et PDG de la marque de vêtements Milano Di Rouge, a partagé son parcours entrepreneurial. Son entreprise a débuté en 2012 avec une seule chemise et est devenue une marque de streetwear avec un point de vente, une boutique en ligne et des millions de ventes annuelles, selon le site Web de l’entreprise.

“Si je m’endors avec un but, je me réveille avec un but”, a déclaré Harris à la foule. “Je veux que vous voyiez une jeune fille noire du quartier et que vous sachiez que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi.”