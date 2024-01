JPMorgan subit une vague de cyberattaques alors que les fraudeurs deviennent « plus sournois »

JPMorgan Chase subit une vague de cyberattaques alors que les fraudeurs deviennent « plus intelligents, plus avisés, plus rapides, plus sournois, plus espiègles », a déclaré le responsable de la gestion d’actifs et de patrimoine de la banque.

S’exprimant mercredi à Davos, Mary Erdoes a déclaré que la banque dépensait chaque année 15 milliards de dollars en technologie et employait 62 000 technologues, dont beaucoup se concentraient uniquement sur la lutte contre l’augmentation de la cybercriminalité.

« Nous avons plus d’ingénieurs que Google ou Amazon. Pourquoi? Parce que nous devons le faire. Les fraudeurs deviennent plus intelligents, plus avisés, plus rapides, plus sournois, plus espiègles », a déclaré Erdoes. “C’est tellement dur et ça va le devenir de plus en plus.”

Erdoes a également déclaré que la banque subissait chaque jour 45 milliards de tentatives de piratage. Cependant, ce chiffre a ensuite été corrigé par JPMorgan, qui a déclaré : « Mme Erdoes faisait référence à une activité observée collectée à partir de nos actifs technologiques, malveillante ou non. Cette activité est ensuite traitée par notre infrastructure de surveillance.

“Des exemples d’activités peuvent inclure les connexions des utilisateurs, comme les bureaux virtuels des employés, et les activités d’analyse, qui sont souvent hautement automatisées et non ciblées”, ajoute-t-il.

Les prêteurs occidentaux ont subi une recrudescence des cyberattaques au cours des deux dernières années, imputées en partie aux pirates informatiques russes agissant en réponse aux sanctions imposées au pays et à ses banques suite à son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Mais l’utilisation de l’intelligence artificielle par les cybercriminels a également augmenté le nombre d’incidents et le niveau de sophistication des attaques.

L’année dernière, le nombre d’attaques de ransomware dans le secteur financier a bondi de 64 %, soit près du double du niveau de 2021, selon Sophos, une société de cybersécurité.

JPMorgan a été victime de l’une des plus grandes cyberattaques contre une banque il y a dix ans, lorsque les données de 83 millions de comptes, dont 76 millions de ménages et 7 millions d’entreprises, ont été compromises.

S’exprimant lors du même événement à Davos, Gita Gopinath, directrice générale adjointe du FMI, a déclaré que l’utilisation de l’IA par les cybercriminels suscitait des inquiétudes chez les décideurs politiques.

« Compte tenu de l’énorme incertitude quant à l’ampleur de l’impact de cette technologie et à la façon dont elle évolue, la politique pourrait rattraper son retard », a-t-elle déclaré. “Nous pourrions risquer d’organiser un grand événement avant de trouver réellement comment y remédier.”

Gopinath a déclaré que les banques étaient parmi celles qui dépensaient le plus en technologie d’IA et que, même si elles présentaient de nombreux avantages en termes d’amélioration de la productivité, il existait également des risques concernant la confidentialité des données et les biais inhérents aux décisions de prêt.

Elle a ajouté que le FMI était également préoccupé par le risque à long terme que l’IA affecte le comportement des marchés financiers.

« Si nous entrons dans un monde où toutes les grandes banques utilisent cette technologie, produite par trois ou quatre grandes entreprises, allons-nous assister à un comportement grégaire suralimenté, où les robots ou les modèles d’IA sont axés sur les sentiments et se nourrissent les uns des autres. ?

« Vous vous retrouvez alors avec des amplitudes bien plus grandes dans le cycle financier – vous obtenez de grands booms du crédit et d’importants effondrements du crédit. C’est quelque chose que nous étudions.

Cette histoire a été révisée à la lumière des commentaires de JPMorgan qui ont corrigé la déclaration originale d’Erdoes concernant le nombre de cyberattaques contre la banque.