JPMorgan s’engage à acheter pour 200 millions de dollars d’enlèvement de carbone

JPMorgan Chase a annoncé mardi avoir accepté de dépenser plus de 200 millions de dollars pour une combinaison de technologies d’élimination du carbone.

Les dépenses seront affectées à des accords à long terme pour éliminer et stocker l’équivalent de 800 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère, a déclaré JPMorgan dans un communiqué écrit.

Le premier engagement de 75 millions de dollars sur les 200 millions de dollars a été annoncé en avril lorsque JPMorgan a annoncé qu’il rejoignait Frontier, la société d’avantages sociaux appartenant au processeur de paiement Stripe qui prend des engagements pour ses sociétés membres, notamment Alphabet, McKinsey, Meta et Shopify.

L’investissement dans l’élimination du carbone et les contrats à long terme avec des entreprises d’élimination du carbone est à la fois une mesure pour soutenir l’industrie encore naissante de l’élimination du carbone et permettra à la banque d’éliminer l’équivalent des émissions de carbone qui sont autrement difficiles à réduire de ses opérations directes en 2030, a déclaré JPMorgan.

« Le financement des technologies prometteuses nécessaires pour accélérer la transition bas carbone nécessite des capitaux et de l’expertise. Nous nous efforçons de stimuler le développement évolutif de l’élimination et du stockage du carbone en tant que solutions commerciales et visons à envoyer un signal fort au marché », Daniel Pinto, président et chef directeur des opérations de JPMorgan Chase, a déclaré dans un communiqué écrit.

Alors que le marché de l’élimination du carbone est encore petit à l’heure actuelle, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a prévu que d’ici 2050, le monde devra éliminer l’équivalent de 10 gigatonnes de dioxyde de carbone par an.

JPMorgan a signé un Accord de 20 millions de dollars sur neuf ans avec la société suisse Climeworks délivrer l’équivalent de 25 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère. Climeworks est l’un des leaders du marché de la capture directe de l’air, un processus qui s’apparente à l’aspiration du dioxyde de carbone de l’air.

« Le secteur financier est sans aucun doute devenu un pionnier dans le soutien à la mise à l’échelle de solutions d’élimination du carbone de haute qualité », a déclaré Christoph Gebald, co-fondateur et co-PDG de Climeworks, dans un communiqué sur l’accord. « [T]Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans ce domaine. »

JPMorgan a également signé un accord avec Charme Industrielune entreprise de stockage de carbone qui convertit les matières organiques excédentaires telles que tige de maïs – les tiges, les feuilles et les épis qui restent dans les champs après la récolte du maïs, et qui autrement se décomposeraient et libéreraient du dioxyde de carbone dans l’air – en une bio-huile, puis mettraient cette huile dans le sol dans des puits de pétrole abandonnés. L’accord avec Charm vise à éliminer et à stocker l’équivalent d’environ 28 500 tonnes métriques de dioxyde de carbone sur cinq ans.

Les livraisons d’enlèvement et de stockage de carbone de Charm pour JPMorgan ont déjà commencé, a indiqué la banque.