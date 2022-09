Certaines parties de la Chine ont officiellement promu des plans de développement de métavers. Sur la photo, une zone d’exposition métaverse lors d’une exposition annuelle sur le commerce des services à Pékin le 1er septembre 2022. Service d’information sur la Chine | Service d’information sur la Chine | Getty Images

BEIJING – En ce qui concerne les concepts futuristes comme le métaverse, les analystes de JPMorgan pensent avoir trouvé une stratégie pour sélectionner les actions chinoises. Le métaverse est vaguement défini comme la prochaine itération d’Internet, existant comme un monde virtuel dans lequel les humains interagissent via des avatars en trois dimensions. Le battage médiatique autour du métaverse a balayé le secteur des affaires il y a environ un an. Mais aux États-Unis du moins, il ne prend pas l’élan que des entreprises telles que Facebook avaient espéré. Le géant des réseaux sociaux a même changé son nom en Meta l’année dernière. Cependant, ses actions ont baissé de plus de 50 % cette année, bien pire que la baisse d’environ 24 % du Nasdaq. La Chine est confrontée aux mêmes problèmes d’adoption par les consommateurs que les États-Unis. Mais le développement du métaverse du pays asiatique est confronté à son propre défi d’examen réglementaire, ce que les analystes de JPMorgan ont souligné dans leur rapport du 7 septembre. Les crypto-monnaies, un élément majeur du métaverse en dehors de la Chine, sont également interdites dans le pays. Néanmoins, les analystes boursiers ont déclaré que certaines sociétés Internet chinoises peuvent gagner de l’argent grâce à des tendances sectorielles particulières tirées par le développement du métaverse.

Meilleurs choix

Leurs meilleurs choix dans le secteur sont Tencent, NetEase et Bilibili. Et parmi les noms non Internet en Asie, des sociétés comme Agora, China Mobile et Sony ont fait la liste des bénéficiaires potentiels de JPMorgan.

Cela repose sur l’avantage concurrentiel des entreprises dans des aspects particuliers du métaverse, tels que les jeux et les réseaux sociaux. “Le développement de l’Internet mobile et de l’IA au cours des 5 à 10 dernières années suggère que l’avantage concurrentiel d’une entreprise dans une partie de l’écosystème technologique est souvent plus important pour déterminer la création de valeur à long terme pour les actionnaires que la partie de l’écosystème dans laquelle l’entreprise opère. “, ont déclaré l’analyste Daniel Chen et son équipe dans le rapport. Voici deux façons principales pour les entreprises de gagner de l’argent à mesure que le métaverse se développe, ont déclaré les analystes.

Jeu et propriété intellectuelle

Dans le scénario le plus optimiste de JPMorgan, le marché chinois des jeux en ligne triple presque pour passer de 44 milliards de dollars à 131 milliards de dollars. Tencent et NetEase ont tous deux de solides activités de jeu et des partenariats avec des leaders mondiaux de l’industrie, ont déclaré les analystes. Par exemple, Tencent détient une participation dans une société de jeux du monde virtuel Roblox, tandis que NetEase s’est associé à Warner Bros. pour un jeu mobile sur le thème de Harry Potter, souligne le rapport.

Digitalisation du commerce et de la consommation

“Le métaverse doublera probablement le temps numérique passé” par rapport à la moyenne actuelle de 6,6 heures, ont déclaré les analystes. Ils s’attendent également à ce que les entreprises soient en mesure de générer davantage de revenus par internaute. JPMorgan estime que le marché adressable total en Chine pour les services aux entreprises et les logiciels dans le métaverse sera de 27 milliards de dollars, tandis que la numérisation de la consommation hors ligne des biens et services représentera un marché de 4 000 milliards de dollars en Chine. Dans les services aux entreprises, NetEase dispose déjà d’un système de salle de réunion virtuelle appelé Yaotai, tandis que Tencent exploite une application de visioconférence appelée Tencent Meeting, souligne le rapport. Tencent possède également “une riche expérience dans la gestion du plus grand réseau social chinois Weixin/mobile QQ” et peut bénéficier des ventes d’articles virtuels au sein de ces plateformes, ont déclaré les analystes. De même, “l’engagement élevé des utilisateurs de Bilibili lui permettra de capturer un riche potentiel de monétisation dans [value added service]/ventes d’articles virtuels à long terme”, ont déclaré les analystes. Ils ont noté que l’application est la “plate-forme de divertissement incontournable” pour les Chinois âgés de 35 ans et moins, chaque utilisateur passant en moyenne 95 minutes par jour sur la plateforme au cours du premier trimestre.

“Des obstacles à surmonter”