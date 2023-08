JPMorgan relève les prévisions par défaut des marchés émergents alors que Country Garden suscite des craintes de contagion en Chine

JPMorgan a relevé ses prévisions de défaillance des entreprises à haut rendement des marchés émergents mondiaux, en grande partie en raison des craintes croissantes de contagion dans le secteur immobilier chinois d’une éventuelle Jardin de campagne défaut.

La banque d’investissement basée aux États-Unis a relevé ses prévisions mondiales pour 2023 à 9,7% contre 6% dans une note datée du 15 août. Elle a également relevé ses prévisions de taux de défaut à haut rendement en Asie à 10% contre 4,1% – ce chiffre tombe à seulement 1% , si la propriété en Chine est exclue.

JPMorgan s’attend à ce que l’immobilier chinois représente près de 40 % de tous les volumes de défauts en 2023, suivi de 35 % des entreprises russes et de 12 % des émetteurs brésiliens.

L’ampleur de l’augmentation de l’évaluation du risque de défaut de JPMorgan souligne les craintes qu’un défaut de paiement de la dette de Country Garden ait un effet d’entraînement beaucoup plus large sur le secteur immobilier chinois et l’économie en général.

Country Garden a un portefeuille de développements beaucoup plus grand et plus large que Groupe Evergrande Chine qui est tombé en défaut en 2021 et a annoncé un programme de restructuration de la dette offshore en mars.