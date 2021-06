JPMorgan rachète le robo-advisor britannique Nutmeg

Signez pour JP Morgan le 7 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. JPMorgan Chase & Co. est une banque d’investissement multinationale américaine et une société holding de services financiers dont le siège est à New York.

LONDRES — JPMorgan Chase a annoncé jeudi avoir accepté d’acheter la plateforme britannique de gestion d’investissement en ligne Nutmeg pour un montant non divulgué.

Le géant bancaire américain a déclaré que l’accord, qui est toujours soumis à l’approbation réglementaire, compléterait ses plans de lancement d’une marque de banque numérique autonome au Royaume-Uni plus tard cette année.

Avec plus de 3,5 milliards de livres sterling (4,9 milliards de dollars) d’actifs sous gestion, Nutmeg est l’un des plus grands robo-conseillers du Royaume-Uni. La société propose une gamme de comptes d’investissement, notamment des comptes ISA, des retraites et des comptes d’investissement généraux. Les rivaux incluent Wealthsimple, Moneyfarm et Moneybox.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré l’année dernière qu’il serait « beaucoup plus agressif » dans la recherche d’acquisitions pour aider la plus grande banque américaine en termes d’actifs à ajouter des capacités. Il a peut-être été motivé par les accords conclus par son rival Morgan Stanley ces dernières années – dépensant 20 milliards de dollars pour s’emparer d’E-Trade et d’Eaton Vance.

Dimon a également parlé d’engager JPMorgan contre les deux acteurs de la fintech comme PayPal et les grandes entreprises technologiques, y compris Alphabet.

En lançant un effort axé sur le numérique au Royaume-Uni, la banque peut se développer en dehors des États-Unis, où elle dispose d’un vaste réseau de succursales physiques et de positions de leader dans les entreprises de détail et institutionnelles. Ces efforts pourraient éventuellement être appliqués au-delà du Royaume-Uni, a déclaré la banque précédemment.

« Nous construisons Chase au Royaume-Uni à partir de zéro en utilisant les toutes dernières technologies et en plaçant l’expérience du client au cœur de notre offre, des principes que Nutmeg partage avec nous », a déclaré Sanoke Viswanathan, PDG de la consommation internationale chez JPMorgan, dans le communiqué.

« Nous sommes impatients de positionner leurs produits primés aux côtés des nôtres et de continuer à soutenir leur travail innovant en matière de gestion de patrimoine de détail. »

L’accord intervient des mois après que les deux sociétés ont annoncé un Partenariat cela a permis à la société fintech de proposer des ETF créés avec l’aide de JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs.

Ce n’est pas la première fois que JPMorgan achète une entreprise de technologie financière après s’être initialement associée à elle. En décembre, JPMorgan a annoncé l’acquisition de 55ip, une start-up basée à Boston qui aide les conseillers financiers à automatiser la construction de portefeuilles fiscalement avantageux.

Le PDG de Nutmeg, Neil Alexander, a déclaré que les clients devraient « s’attendre au même niveau de transparence, de commodité et de service qui a contribué à faire de nous un gestionnaire de patrimoine numérique de premier plan au Royaume-Uni ».

La Grande-Bretagne abrite un marché bancaire de détail de plus en plus encombré, avec des challengers comme Revolut, Monzo et Starling qui gagnent en popularité grâce à leurs comptes chèques uniquement numériques. Le marché britannique de la fintech est considéré comme l’un des plus importants au monde, attirant 4,1 milliards de dollars de financement en capital-risque l’année dernière, selon l’organisme industriel Innovate Finance.

Au lieu d’utiliser une technologie d’investissement déjà développée aux États-Unis, la banque a plutôt choisi d’acheter la start-up vieille de 10 ans. C’est parce que le Royaume-Uni et l’Europe ont des exigences réglementaires différentes, ont déclaré les entreprises. Le service d’investissement automatisé de JPMorgan basé aux États-Unis, You Invest, a collecté environ 50 milliards de dollars d’actifs, a révélé Dimon cette semaine.

JPMorgan Securities a agi en tant que conseiller financier de JPMorgan pour la transaction, tandis que Freshfields Bruckhaus Deringer a agi en tant que conseiller juridique. Nutmeg a été conseillé par Arma Partners en tant que conseiller financier et Taylor Wessing en tant que conseiller juridique.

Avant l’accord de rachat, Nutmeg avait levé un total de plus de 150 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Goldman Sachs et la société de capital-risque britannique Balderton Capital.