JPMorgan offre à Jamie Dimon un bonus spécial d’options d’achat d’actions pour le garder PDG

JPMorgan Chase a accordé à Jamie Dimon de nouvelles options d’achat d’actions en guise de bonus de rétention pour inciter le PDG à diriger le géant bancaire pendant quelques années supplémentaires.

Dimon, 65 ans, s’est vu attribuer 1,5 million de droits à la plus-value des actions, une forme de contrats d’options qu’il peut exercer dans cinq ans si le cours de l’action augmente. L’action JPMorgan a clôturé à 149,71 $ mardi après avoir grimpé de 18% cette année à la suite de la réouverture économique.

« Ce prix spécial reflète le désir du conseil d’administration de voir M. Dimon continuer à diriger l’entreprise pendant encore un nombre important d’années », a déclaré la banque dans un dossier réglementaire.

Ces options donneraient à Dimon un bénéfice d’environ 49 millions de dollars après un calendrier d’acquisition de 10 ans, selon le Financial Times signalé, citant des personnes familières.

« En décernant le prix spécial, le conseil d’administration a tenu compte de l’importance de la gestion continue et à long terme de l’entreprise par M. Dimon, de la continuité du leadership et de la planification de la relève de la direction dans un paysage hautement concurrentiel pour les talents de direction », a déclaré la banque.

Dimon a racheté JPMorgan en 2005 et a fait du prêteur basé à New York la plus grande banque américaine après la crise financière. Pendant des années, il a eu une blague courante en disant qu’il était toujours à cinq ans de démissionner. Cela a coïncidé avec le départ de quelques cadres qui avaient été considérés comme des successeurs potentiels.

En mai, la banque a nommé Marianne Lake et Jennifer Piepszak pour diriger la banque de consommation tentaculaire de l’entreprise après que son directeur de longue date a annoncé sa retraite.

Les pourparlers de succession avaient refait surface après que Dimon eut été victime d’une intervention chirurgicale cardiaque d’urgence l’année dernière.

La banque a maintenu le salaire annuel de Dimon à 31,5 millions de dollars pour 2020. Le PDG a obtenu une augmentation de 1,6 % l’année précédente après que sa banque a enregistré des bénéfices records et que les actions de la société ont augmenté.

JPMorgan vient de connaître un trimestre meilleur que prévu alors que la banque a libéré des fonds mis de côté pour les pertes sur prêts dans le cadre de ses perspectives d’amélioration de l’économie américaine.

— Hugh Son de CNBC a contribué au reportage.