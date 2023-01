JPMorgan met de l’argent de côté pour les créances irrécouvrables alors qu’une “récession légère” se profile

Les revenus de la banque d’investissement – qui comprennent les honoraires perçus pour conseiller les entreprises sur les fusions et autres transactions – ont chuté de 57% alors que le ralentissement de l’économie et la chute des marchés ont poussé les grandes entreprises en mode de retranchement. Ailleurs chez JPMorgan, qui comprend des succursales de banques de consommateurs Chase dispersées à travers le pays, les revenus ont augmenté, ce que la société a attribué à plusieurs reprises à des taux d’intérêt plus élevés.

Ces taux en hausse l’aident à gagner plus, car la banque profite d’un large écart entre ce qu’elle facture sur les prêts, comme les hypothèques et les cartes de crédit, et ce qu’elle verse en dépôts et en épargne.

Les actions de JPMorgan ont chuté de 1% en début de séance.