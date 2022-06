JPMorgan maintient son dividende inchangé alors que Bank of America et Morgan Stanley augmentent leurs paiements

Une photo de fichier combiné montre Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs.

JPMorgan Chase a déclaré lundi que des exigences de capital de plus en plus strictes l’ont obligée à maintenir son dividende inchangé tandis que les banques rivales ont annoncé des augmentations de leurs versements trimestriels.

Bank of America a déclaré qu’elle augmentait son dividende trimestriel de 5% à 22 cents par action. Morgan Stanley a déclaré qu’il augmentait le paiement de 11% à 77,5 cents par action. Wells Fargo a augmenté son dividende de 20% à 30 cents par action.

Goldman Sachs semble avoir l’une des augmentations de dividendes les plus importantes, une augmentation de 25 % à 2,50 $ par action. La semaine dernière, les analystes avaient mis en évidence les résultats de Goldman, affirmant qu’il s’agissait d’un gagnant surprise des tests de résistance annuels de la Réserve fédérale et qu’il bénéficierait ainsi d’une plus grande flexibilité du capital.

Alors que les 34 banques impliquées dans l’exercice réglementaire ont été adoptées la semaine dernière, les analystes se sont concentrés sur les plus grandes banques américaines, dont JPMorgan, affirmant qu’une augmentation inattendue des coussins de capital de stress signifierait qu’elles pourraient devoir maintenir les dividendes à plat et réduire ou même éliminer les rachats d’actions.

JPMorgan a confirmé certaines de ces craintes lundi, affirmant que “des besoins futurs en capital plus élevés” sont la raison pour laquelle il a l’intention de maintenir son dividende trimestriel gelé à 1 dollar par action.

“Le test de résistance CCAR 2022 de la Réserve fédérale montre une fois de plus que les banques peuvent être une source de force pour l’économie au sens large tout en résistant aux chocs de marché extrêmes”, a déclaré le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, dans le communiqué. “Nous continuerons à utiliser notre capital pour investir et développer nos activités leaders sur le marché, verser un dividende durable, et nous conserverons le capital pour satisfaire pleinement à nos futures exigences réglementaires.”

