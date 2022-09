JPMorgan Chase a accepté d’acquérir une startup de paiement appelée Rénover pour repousser les menaces des entreprises fintech telles que Stripe et Block, a appris CNBC.

La banque, un acteur majeur dans le domaine des paiements mondiaux, a déclaré que l’acquisition de Renovite, basée à Fremont, en Californie, accélérera sa capacité à déployer de nouvelles offres pour les commerçants.

Alors que JPMorgan est le numéro un mondial le plus grand fournisseur de services marchands par volume de transactions, les startups à croissance rapide, notamment Stripe et Block, ont a grimpé dans le classement ces dernières années, grâce à l’essor des ventes du e-commerce et à la multiplication des nouveaux moyens de paiement. Les acquéreurs marchands sont des fournisseurs cruciaux en coulisses qui permettent aux vendeurs d’accepter les paiements en personne et en ligne, en conservant une petite partie de chaque transaction.

Malgré l’exploitation d’un système de paiements mastodonte qui traite plus de 9 000 milliards de dollars par jour dans plusieurs entreprises, les revenus d’acquisition des marchands de JPMorgan ont stagné l’année dernière en partie parce qu’ils étaient en retard dans certains segments du commerce électronique et offraient moins de services que certains rivaux de la fintech, le chef des paiements mondiaux Takis Georgakopoulos dit aux investisseurs lors d’une conférence en mai.

“Changer cette image est une grande histoire derrière nos investissements”, a promis Georgakopoulos.