JPMorgan force la vente du mégayacht de l’oligarque russe

L’Axioma a été saisi par les autorités de Gibraltar en mars après que JPMorgan a déclaré que son propriétaire présumé, Dmitry Pumpyansky, avait renié les conditions d’un prêt de 20 millions de dollars.

Le navire de 72,5 mètres a été vendu aux enchères par le tribunal de l’Amirauté de Gibraltar via un système d’offres fermées à envoyer par voie électronique mardi à midi, a déclaré un porte-parole du tribunal. Le tribunal a ajouté que 63 offres avaient été soumises pour examen, le processus de sélection devant prendre de 10 à 14 jours.

Il y a eu une “augmentation tardive inattendue d’acheteurs potentiels” dans le monde entier pour le navire, a déclaré Nigel Hollyer, courtier du maréchal de l’Amirauté de la Cour suprême de Gibraltar qui a dirigé la vente aux enchères, au journal Guardian la semaine dernière.

Le bateau peut accueillir 12 personnes dans six cabines et dispose d’une piscine, d’un spa, d’un cinéma 3D et d’équipements de sports nautiques.