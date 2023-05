JPMorgan et Barclays soutiennent la startup d’assurance Wefox avec un prêt de 55 millions de dollars

L’assureur numérique allemand Wefox a déclaré mercredi avoir levé 110 millions de dollars de nouveaux fonds auprès de bailleurs de fonds, notamment JP Morgan et Barclays .

La nouvelle marque un vote de confiance pour l’espace des technologies d’assurance à un moment où il fait face à des vents contraires macroéconomiques difficiles.

actualités liées à l’investissement

Wefox est une société basée à Berlin, en Allemagne, spécialisée dans les produits d’assurance personnelle, tels que l’assurance habitation, l’assurance automobile et l’assurance responsabilité civile. Plutôt que de souscrire elle-même les sinistres, la société met ses utilisateurs en relation avec des courtiers et des compagnies d’assurance partenaires via une plateforme en ligne.

Fondée en 2015, elle est en concurrence avec des assureurs numériques américains Limonade et la société allemande GetSafe, ainsi que des compagnies d’assurance établies comme Allianz .

Wefox a déclaré avoir levé de nouveaux fonds grâce à une combinaison de financement par emprunt et de nouveaux capitaux propres. Sur le total de 110 millions de dollars, 55 millions de dollars sont sous la forme d’une facilité de crédit des géants bancaires JPMorgan et Barclays. Un autre investissement en actions de 55 millions de dollars a été dirigé par Squarepoint Capital, une société mondiale de gestion de placements avec 75,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

« C’est un nouveau type de financement pour une entreprise en croissance », a déclaré Julian Teicke, PDG et co-fondateur de Wefox, à CNBC dans une interview. « Les investisseurs à risque, les investisseurs en actions, ils comprennent, ils veulent prendre des risques. »

« Ce n’est généralement pas le cas des banques, il était donc très important pour elles de comprendre notre cheminement vers la rentabilité et la maturité de notre entreprise », a-t-il ajouté.

La société a déclaré qu’elle avait maintenu sa valorisation de 4,5 milliards de dollars par rapport à un cycle de financement de juillet – quelque chose de rare sur le marché actuel, de nombreuses fintechs voyant leurs valorisations s’effondrer de manière drastique.

L’annonce de Wefox intervient alors que la fintech et l’industrie technologique dans son ensemble sont aux prises avec un environnement économique plus difficile, ayant plus de difficultés à lever des fonds.

La hausse des taux d’intérêt a amené les investisseurs à réévaluer les entreprises technologiques axées sur la croissance, les marchés boursiers – et la fintech en particulier – en prenant un coup. Sur les marchés publics, la société américaine Lemonade a vu ses actions chuter de 23 % au cours des 12 derniers mois, bien que l’action ait augmenté de 13 % jusqu’à présent en 2023.

Les licenciements ont également tourmenté l’espace fintech. Mardi, la société de transfert d’argent Zepz a déclaré à CNBC qu’elle licenciait 420 employés, soit 16% de son effectif total, lors de la dernière série de licenciements dans le secteur.

L’effondrement de la Silicon Valley Bank a également assombri les perspectives. Le prêteur axé sur la technologie s’est effondré plus tôt cette année après que ses clients de démarrage et de capital-risque se soient enfuis dans la panique en raison de problèmes de capitalisation.

Malgré les vents contraires auxquels l’industrie technologique au sens large est confrontée, Teicke dit qu’il pense que Wefox est « résistant aux crises ». Au premier trimestre 2023, Wefox a vu ses revenus presque doubler d’une année sur l’autre. La société prévoit d’atteindre la rentabilité d’ici la fin de cette année.

Teicke a également déclaré que Wefox n’avait pas subi les mêmes pressions pour licencier du personnel. Au lieu de cela, il a changé ses priorités, a-t-il dit, « doublant les choses qui fonctionnent et arrêtant les choses qui n’ont pas de sens ».

Par exemple, Teicke a déclaré que Wefox se concentrait sur son modèle de partenariat avec les courtiers et sa méthode de distribution dite « d’affinité », où il vend son logiciel d’assurance à d’autres entreprises moyennant des frais d’abonnement – par exemple, un concessionnaire automobile en ligne ajoutant une assurance automobile à le point de vente.

Les nouveaux fonds serviront à investir dans le programme d’affinité et la plate-forme technologique de Wefox, a indiqué la société.

Teicke a déclaré que Wefox investit également massivement dans l’intelligence artificielle, qui est récemment devenue un domaine technologique en vogue suite à la montée en puissance du chatbot viral AI ChatGPT. Wefox utilise principalement l’IA pour automatiser les applications de politique et le service client.

La société dispose de trois hubs technologiques à Paris, Barcelone et Milan dédiés à l’IA.