JPMorgan engage le scientifique Charles Lim à la tête de l’unité d’informatique quantique

Dr Charles Lim, responsable mondial des communications quantiques et de la cryptographie, JP Morgan Chase

Embauché d’IBM début 2020, Pistoia a constitué une équipe chez JPMorgan axée sur l’informatique quantique et d’autres technologies naissantes. Contrairement aux ordinateurs classiques, qui stockent les informations sous forme de zéros ou de uns, l’informatique quantique charnières sur la physique quantique. Au lieu d’être binaires, les qubits peuvent être simultanément une combinaison de zéro et de un, ainsi que n’importe quelle valeur intermédiaire.

JPMorgan Chase a embauché un expert en informatique quantique basé à Singapour pour être le responsable mondial de la banque pour les communications quantiques et la cryptographie, selon une note obtenue par CNBC.

Mais si et quand la technologie informatique de pointe devient réelle, les techniques de cryptage qui sous-tendent les communications et les réseaux financiers mondiaux pourraient être immédiatement rendues inutiles. Cela a stimulé l’étude des réseaux de communication résistants quantiques de nouvelle génération, qui est le domaine d’expertise de Lim.

Le développement de médicaments, la science des matériaux pour les batteries et d’autres domaines seront transformés par l’informatique extrêmement avancée, a-t-il ajouté.

Dans la finance, les algorithmes d’apprentissage automatique s’amélioreront pour faciliter la détection des fraudes sur les transactions et d’autres domaines qui impliquent une “complexité prohibitive”, y compris l’optimisation du portefeuille et la tarification des options, a-t-il déclaré.

La technologie futuriste, qui consiste à maintenir le matériel à des températures extrêmement froides et à des années d’utilisation commerciale, promet la capacité de résoudre des problèmes bien au-delà de la portée des ordinateurs traditionnels d’aujourd’hui. Les géants de la technologie, y compris Alphabet et IBM sont course vers construire un ordinateur quantique fiable, et sociétés financières y compris JPMorgan et Visa explorent les utilisations possibles.

De nouvelles formes de cryptographie et de messagerie sécurisée sont nécessaires avant la soi-disant «suprématie quantique», qui est le moment où les ordinateurs quantiques sont capables d’effectuer des calculs au-delà de la portée des ordinateurs traditionnels dans un délai raisonnable, a déclaré Pistoia lors du podcast.

Cela pourrait arriver d’ici la fin de la décennie, a-t-il dit.

Un moment antérieur sera “l’avantage quantique”, c’est-à-dire lorsque les nouveaux ordinateurs seront plus puissants et plus précis que les ordinateurs classiques, mais les deux seront compétitifs. Cela pourrait arriver d’ici deux à trois ans, a-t-il déclaré.

“Même maintenant que les ordinateurs quantiques ne sont pas encore aussi puissants, il ne nous reste plus beaucoup de temps”, a déclaré Pistoia dans le podcast. En effet, les mauvais acteurs préservent déjà les communications privées pour tenter de les décrypter plus tard lorsque la technologie le permettra, a-t-il déclaré.

Lim “poursuivra à la fois la recherche fondamentale et appliquée sur l’information quantique, en se concentrant sur des solutions numériques innovantes qui amélioreront la sécurité, l’efficacité et la robustesse des services financiers et bancaires”, a déclaré Pistoia dans le mémo.

Lim est récipiendaire de la National Research Foundation Fellowship à Singapour et a remporté le National Young Scientist Award en 2019 pour son travail en cryptographie quantique, a déclaré Pistoia.

L’année dernière, Lim a été invité à diriger les efforts de son pays pour créer des solutions numériques résistantes au quantum, et il a été impliqué dans les efforts internationaux visant à normaliser les techniques de sécurité quantique, a ajouté Pistoia.