JPMorgan dit que la société de planification universitaire qu’elle a achetée a menti sur sa taille

Le siège social de JP Morgan Chase & Co., la tour JP Morgan Chase à Park Avenue, Midtown, Manhattan, New York.

Selon JPMorgan, le fondateur de Frank Charlie Javice a déclaré à la banque que plus de 4 millions d’étudiants s’étaient inscrits auprès de l’entreprise, qui promettait de faciliter le processus de demande de prêt étudiant et d’aide financière. Mais lorsque la banque a envoyé des e-mails marketing à un lot de 400 000 clients Frank, environ 70 % des messages ont rebondi, a déclaré la banque dans un plainte déposée le mois dernier au tribunal fédéral.

“Ces fonds sont distribués par et à la discrétion des institutions individuelles et, par conséquent, il est impossible de fournir une demande légitime et uniforme pour ce financement”, ont déclaré les législateurs. a écrit, ajoutant qu’ils soupçonnaient l’entreprise d’exploiter les données des étudiants à des fins lucratives.

Il existe de nombreuses ressources gratuites vers lesquelles les familles peuvent se tourner pour obtenir de l’aide financière, a déclaré Betsy Mayotte, présidente de l’Institut des conseillers en prêts étudiants, une organisation à but non lucratif.

“La chose la plus simple à garder à l’esprit est que personne ne devrait jamais avoir à payer pour un prêt étudiant ou une aide financière”, a déclaré Mayotte. “Cela ne vous donnera jamais accès à un programme auquel vous n’auriez normalement pas droit.”

Le meilleur endroit pour commencer à chercher cette aide est sur le site du ministère de l’Éducation, studentaid.gova déclaré Mayotte.

De plus, l’association à but non lucratif mappingyourfuture.org et TISLA freestudentloanaadvice.org ne facturez pas non plus les conseils complets en matière d’aide financière, a-t-elle déclaré.