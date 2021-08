JPMorgan, dirigé par Jamie Dimon, dévoile discrètement l’accès à une demi-douzaine de fonds crypto

Jamie Dimon, président et chef de la direction de JPMorgan Chase & Co., écoute lors d’une discussion du Sommet sur l’innovation des PDG de la table ronde à Washington, DC, le 6 décembre 2018.

Les sources ont refusé d’être identifiées en parlant des offres, chacune citant un fait gênant : le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a été l’un des sceptiques les plus virulents de Wall Street concernant le bitcoin et les actifs numériques associés.

À la fin du mois dernier, JPMorgan a déployé l’accès à quatre fonds de Investissements en niveaux de gris et un de Fonds Osprey : Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Cash Trust, Grayscale Ethereum Trust, Grayscale Ethereum Classic Trust et Osprey Bitcoin Trust, ont déclaré les gens.

Avec peu de fanfare, JPMorgan Chase a commencé à donner à ses clients de gestion de patrimoine l’accès à six fonds crypto au cours du mois dernier.

Alors que Dimon a qualifié le bitcoin de « fraude » qui ne se terminerait pas bien, il y avait des signes que sa résistance s’érodait. Plus tôt cette année, la pression chez JPMorgan augmentait alors que les clients demandaient une exposition au bitcoin et que les employés réfléchissaient ouvertement au moment où la banque s’impliquerait.

Les mesures prises par JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, montrent clairement que la réticence de Wall Street à traiter avec les crypto-monnaies est terminée. Il fait suite aux étapes précédentes de ses rivaux Morgan Stanley et Goldman Sachs pour offrir des fonds en bitcoins aux clients, a d’abord rapporté CNBC, et des centaines de petites banques se sont alignées pour faire de même.

Les porte-parole de la division de gestion de fortune de JPMorgan et de NYDIG ont refusé de commenter cette histoire.

En mai, alors que sa banque était en négociations avancées avec des sociétés de cryptographie pour offrir la gamme de fonds, Dimon a réitéré qu’il ne soutenait toujours pas le bitcoin. Mais il a concédé que « les clients sont intéressés, et je ne dis pas aux clients quoi faire. »

En savoir plus sur les crypto-monnaies de CNBC Pro

Une porte-parole de Grayscale a déclaré que l’entreprise était » ravie de voir que des institutions financières respectées telles que JPMorgan écoutent et répondent à l’intérêt croissant des investisseurs pour les monnaies numériques « .

Et tandis que la banque rend ces fonds largement disponibles sur ses différentes plateformes de gestion de patrimoine, seuls les clients des banques privées peuvent accéder au fonds NYDIG.

Les conseillers de JPMorgan ne sont pas autorisés à recommander les fonds Grayscale ou Osprey, mais ne peuvent répondre qu’aux demandes des clients, selon Business Insider, qui signalé plus tôt sur les ajouts de fonds.

C’est peut-être parce que le produit NYDIG donne un accès plus direct à la propriété du bitcoin, conservé dans un entrepôt frigorifique par la société de cryptographie, plutôt que les autres fonds, qui sont des actions dans une fiducie adossée au bitcoin. Les clients des banques privées ont généralement au moins 10 millions de dollars en actifs et sont considérés comme des investisseurs plus avertis.

Le fonds NYDIG est commercialisé comme l’un des moyens les moins chers et les plus sûrs d’obtenir une exposition au bitcoin, selon Coindesk, qui signalé sur le produit plus tôt.

Le fonds est également présenté comme ayant la capacité d’être intégré de manière transparente dans un ETF à l’avenir, si l’on obtient l’approbation réglementaire, a déclaré l’une des personnes.