JPMorgan développe un conseiller en investissement IA de type ChatGPT

La technologie a une gamme d’utilisations possibles dans la finance. Les banques dont Goldman Sachs et Morgan Stanley ont déjà commencé à le tester pour un usage interne. Cela inclut des moyens d’aider les ingénieurs de Goldman à créer du code ou à répondre aux questions des conseillers financiers de Morgan Stanley.

Le succès viral de la technologie ChatGPT d’OpenAI l’année dernière a forcé des industries entières à faire face à l’arrivée de l’intelligence artificielle. ChatGPT, qui utilise des modèles de langage massifs pour créer des réponses à consonance humaine aux questions, a déclenché une course aux armements parmi les géants de la technologie et les fabricants de puces sur ce qui est considéré comme la prochaine innovation fondamentale.

IndexGPT exploitera « un logiciel de cloud computing utilisant l’intelligence artificielle » pour « analyser et sélectionner des titres adaptés aux besoins des clients », selon le dossier.

L’entreprise a déposé une demande d’enregistrement d’un produit appelé IndexGPT ce mois-ci, selon un dossier de la banque basée à New York.

Mais JPMorgan pourrait être le premier acteur financier à proposer un produit de type GPT directement à ses clients, selon l’avocat des marques basé à Washington DC. Josh Gerben.

« C’est une indication réelle qu’ils pourraient avoir un produit potentiel à lancer dans un avenir proche », a déclaré Gerben.

« Des entreprises comme JPMorgan ne déposent pas des marques juste pour le plaisir », a-t-il déclaré. Le dossier comprend « une déclaration sous serment d’un dirigeant d’entreprise disant essentiellement : » Oui, nous prévoyons d’utiliser cette marque « . »

JPMorgan doit lancer IndexGPT dans les trois ans suivant l’approbation pour sécuriser la marque, selon l’avocat. Les marques prennent généralement près d’un an pour être approuvées, grâce aux arriérés au US Patent and Bureau des marques, il a dit.

Les applications sont généralement rédigées de manière vague pour offrir aux entreprises les protections les plus larges possibles, a déclaré Gerben.

Mais le dossier de JPMorgan précise qu’IndexGPT utilise le même saveur de l’IA popularisée par ChatGPT ; la banque prévoit d’utiliser l’IA alimentée par des « modèles de transformateurs pré-formés génératifs (GPT) ».

« C’est un programme d’intelligence artificielle pour sélectionner des titres financiers », a déclaré Gerben. « Cela me semble qu’ils essaient de mettre mon conseiller financier en faillite. »

JPMorgan a refusé de commenter cet article.