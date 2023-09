JPMorgan Chase UK ne devrait pas « déplateforme » l’industrie de la cryptographie

Brian Armstrong, PDG de Coinbase Global Inc., s’exprime lors du sommet Messari Mainnet à New York, le jeudi 21 septembre 2023.

La banque, qui opère comme une entité autonome au Royaume-Uni depuis 2021, a déclaré qu’elle prenait cette mesure parce que « les fraudeurs utilisent de plus en plus d’actifs cryptographiques pour voler de grosses sommes d’argent aux gens ».

Chase UK a publié plus tôt cette semaine un avis aux clients indiquant qu’il n’autoriserait plus ses clients à acheter des crypto-monnaies en utilisant ses cartes de débit ou par virement bancaire, citant des inquiétudes concernant le risque de fraude pour les utilisateurs à partir de jetons numériques.

Les données d’Action Fraud, l’agence britannique de détection des fraudes, montrent que les pertes des consommateurs britanniques dues à la fraude cryptographique ont augmenté de plus de 40 % au cours de l’année dernière, dépassant pour la première fois 300 millions de livres sterling.

Bitcoin , éther , XRP et les autres crypto-monnaies ne sont pas une monnaie légale.

Créés à l’origine comme une forme d’argent alternative en ligne destinée à contourner le besoin de comptes bancaires et d’autres intermédiaires financiers, ils ont été de plus en plus adoptés par les institutions financières traditionnelles telles que PayPal, Visa et Mastercard.

Mais ils sont depuis longtemps associés à des activités illicites telles que le blanchiment d’argent, financement du terrorisme et jeu illégalnotamment en raison de leur nature pseudonyme.

Les personnes effectuant des transactions en bitcoin et autres monnaies numériques ne divulguent pas leur véritable identité, ce qui rend plus difficile pour les banques de les retrouver en cas de paiements suspects par rapport aux transactions en monnaie fiduciaire numérique.